Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Finska se s razlogom često naziva najsrećnijom zemljom na svetu, budući da od 2018. godine neprekidno drži prvo mesto u prestižnom Izveštaju o svetskoj sreći (World Happiness Report).

Ova godišnja publikacija rangira nivo globalnog blagostanja oslanjajući se na podatke prikupljene iz više od 140 država.

Istraživanje obuhvata šest ključnih parametara na osnovu kojih se meri kvalitet života:

socijalnu podršku,

bruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika,

očekivani životni vek,

slobodu u donošenju ličnih životnih odluka,

velikodušnost nacije,

percepciju korupcije u društvu.

Izveštaj se objavljuje u saradnji sa Ujedinjenim nacijama i Univerzitetom u Oksfordu, a ukazuje na to da upravo sinergija ovih faktora direktno kroji nivo zadovoljstva građana.

Podaci se prikupljaju putem svetske Galupove ankete, gde se države ocenjuju na skali od 1 do 10. Ilustracije radi, u 2024. godini Finska je ostvarila rezultat od 7,741 – ubedljivo najvišu ocenu među svim anketiranim zemljama.

1/8 Vidi galeriju Finska Foto: Privatna arhiva

Tajna finskog uspeha

Jedan od najvažnijih razloga za ovako visok stepen sreće leži u robusnom sistemu socijalne zaštite. Finska vlada svojim građanima obezbeđuje sveobuhvatnu sigurnost koja uključuje zdravstvenu zaštitu, besplatno obrazovanje i finansijsku podršku u slučaju nezaposlenosti.

Stručnjaci koji stoje iza Izveštaja ističu da ovakav sistem drastično smanjuje stres i anksioznost kod stanovništva, omogućavajući ljudima da se neometano posvete ličnom razvoju i angažovanju u zajednici.

Pored socijalne sigurnosti, visokom kvalitetu života doprinose i besprekorno čista životna sredina, niske stope kriminala i snažan fokus na balans između poslovnog i privatnog života. Uz to, prirodne lepote zemlje bogate prostranim šumama i brojnim jezerima pružaju neograničene mogućnosti za boravak u prirodi i rekreaciju.