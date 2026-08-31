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Preživeli putnici sa trajekta koji se prevrnuo kod obale severnog dela Kipra opisali su dramatične trenutke i paniku dok su pokušavali da pobegnu iz plovila koje je tonulo.

U nesreći je poginulo najmanje osam ljudi, dok spasilačke ekipe i dalje tragaju za 18 nestalih nakon što se brod sa ukupno 267 putnika i članova posade prevrnuo u nedelju posle podne na putu iz Kirenije prema turskoj luci Tašudžu.

Preživeli putnik gledao kako se mala deca dave

Serkan Kunduradži, koji se spasao tako što se provukao kroz razbijeni prozor, ispričao je da je oko četiri nautičke milje od kiparske obale video ljude koji nisu znali da plivaju kako se dave.

"Neki u panici nisu uzeli prsluke za spasavanje, a pojedini su od straha odmah skočili u more. Bio je tu jedan stariji čovek kojeg nismo uspeli da izvučemo i on se udavio", ispričao je Kunduradži za tursku agenciju DHA.

Posebno potresno bilo je, kako je naveo, gledati veoma malu decu jedne porodice kako se bore za život u moru, preneo je Irish Times.

Preživeli su ispričali da su pre nego što je brod počeo da se naginje i prima vodu čuli nekoliko snažnih zvukova koji su dolazili iz donjih delova plovila.

1/9 Vidi galeriju Prevrnuo se trajekt sa 270 ljudi kod obale Kipra Foto: Printskrin X, Prinskrin X

Posada tvrdila da nema velikog problema

Kunduradži je rekao da je posada nakon prvih problema pregledala situaciju i putnicima saopštila da "nema većeg problema" i da je reč samo o olabavljenoj zaptivci koja je izazvala curenje.

Međutim, kada je konačno izdato naređenje za evakuaciju, među putnicima je već zavladala panika, dok se brod sve više naginjao u trenutku kada je kapetan, prema rečima preživelog, pokušavao da se vrati prema Kireniji, poznatoj i pod turskim nazivom Girne.

"Čulo se toliko vrištanja, a mnogo ljudi ostalo je zarobljeno u zadnjem delu broda. Nisu mogli da izađu, tela i ljudi bili su nagomilani jedni preko drugih, a oni koji su ostali ispod bili su najnesrećniji", opisao je Kunduradži trenutke katastrofe.

Putnici nisu mogli da pronađu prsluke

Drugi preživeli, Deniz Ozpolat, takođe je opisao haos na brodu kompanije Filo Denizcilik, navodeći da se kod izlaza veoma brzo stvorila velika gužva.

"Krenuli smo prema izlazu, ali tamo se već stvorila masa ljudi. Nismo mogli da pronađemo prsluke za spasavanje, zatvorili su nam vrata i nismo mogli da izađemo", rekao je Ozpolat.

Vrata su kasnije otvorena, nakon čega su putnici počeli da skaču u more dok se brod naginjao i tonuo, a pojedini su razbijali prozore kako bi izvukli ljude koji su ostali zarobljeni.

Ozpolat je rekao da je u moru video celu porodicu sa decom, dok su se preživeli pokušavali udaljiti od broda koji se prevrtao.

Spasioci ukrcavali više ljudi nego što su mogli

Muhamed Ozčelik, vlasnik kompanije za sportove na vodi, bio je među prvim spasiocima koji su svojim čamcem stigli na mesto nesreće i počeli da izvlače ljude iz mora.

"Pokušavali smo da uradimo više nego što smo mogli. Ljudi su govorili: 'Uzmite i mene, uzmite i mene', ali kapacitet je već bio popunjen. Primili smo čak mnogo više ljudi nego što smo smeli. Ljudi su se borili za život", ispričao je Ozčelik.

Snimci koje su objavili turski mediji prikazivali su putnike u narandžastim prslucima za spasavanje kako stoje na prevrnutom trupu broda i čekaju pomoć, dok su mnogi kasnije manjim turističkim čamcima prebačeni do luke.

Osam članova posade privedeno

Premijer Severnog Kipra Unal Ustel saopštio je da je pokrenuta istraga o katastrofi i da je svih osam članova posade privedeno.

"Svaki aspekt ovog događaja biće istražen. Biće otkriven i najmanji propust. Ko god bude proglašen krivim ili odgovornim neće biti pošteđen", poručio je Ustel.

U akciji potrage i spasavanja ekipama sa Severnog Kipra pomažu turska obalska straža i vojska, a Ustel je nesreću opisao kao najtežu pomorsku katastrofu u istoriji Kipra.