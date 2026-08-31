UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA PUCNJAVU I UBISTVO ITALIJANKE (22) NA REJV ŽURCI U ŠVAJCARSKOJ! Policija veruje da je on bio jedini napadač, petoro ranjenih u bolnici
Uhapšen je osumnjičeni za pucnjavu na rejv žurci u švajcarskom gradu Arau, u kojoj je ubijena jedna osoba, saopštila je danas policija.
Juče je na istoj žurci ranjeno još petoro ljudi.
Policija je saopštila da je 43-godišnji državljanin Švajcarske uhapšen tokom noći.
Istraga o mogućem motivu je u toku, a policija za sada smatra da je pucao samo taj čovek.
Pucnjava se dogodila u ranim jutarnjim satima.
Policija je saopštila da je 22-godišnja devojka preminula od zadobijenih povreda.
Četvorica muškaraca i jedna žena, starosti između 24 i 27 godina, prevezeni su u bolnicu sa povredama različite težine.
Švajcarska policija saopštila je da sve žrtve imaju prebivalište u Švajcarskoj.
Italijanska premijerka Đorđa Meloni sinoć je navela da su ubijena devojka i dvoje povređenih italijanski državljani.
(Kurir.rs/Beta-AP)