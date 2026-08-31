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Uhapšen je osumnjičeni za pucnjavu na rejv žurci u švajcarskom gradu Arau, u kojoj je ubijena jedna osoba, saopštila je danas policija.

Juče je na istoj žurci ranjeno još petoro ljudi.

Policija je saopštila da je 43-godišnji državljanin Švajcarske uhapšen tokom noći.

Istraga o mogućem motivu je u toku, a policija za sada smatra da je pucao samo taj čovek.

Pucnjava se dogodila u ranim jutarnjim satima.

Policija je saopštila da je 22-godišnja devojka preminula od zadobijenih povreda.

Četvorica muškaraca i jedna žena, starosti između 24 i 27 godina, prevezeni su u bolnicu sa povredama različite težine.

Pucnjava na rejv žurci u Švajcarskoj Foto: MICHAEL BUHOLZER/KEYSTONE

Švajcarska policija saopštila je da sve žrtve imaju prebivalište u Švajcarskoj.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni sinoć je navela da su ubijena devojka i dvoje povređenih italijanski državljani.

(Kurir.rs/Beta-AP)

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