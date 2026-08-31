"JAČANJE VOJNIH AKTIVNOSTI NATO NA ARKTIKU POVEĆAVA RIZIK" Šef ruske diplomatije tvrdi da bi moglo da dođe do "oružanog sukoba sa katastrofalnim posledicama"
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov osudio je jačanje vojnih aktivnosti Zapada na dalekom, arktičkom severu kojim teritorijalno dominira njegova država.
Kazao je da vojne vežbe i instaliranje novih elemenata komandnog sistema NATO "povećavaju rizik od incidenata koji bi mogli da izazovu oružani sukob sa potencijalno katastrofalnim posledicama", preneo je danas ruski sajt Arctic.ru.
Lavrov je rekao da će Rusija odgovoriti na svaku neprijateljsku akciju, ali je posvećena "konstruktivnom dijalogu" i da namerava da produbi saradnju sa Kinom.
Kazao je da "ogromnu većinu" partnera Rusije čine države izvan NATO.
Ruski ministar je rekao da je spreman da ponovo pokrene rad Arktičkog saveta, pod uslovom da njegove članice (SAD, Rusija, Kanada, Švedska, Norveška, Danska, Finska i Island) "postupaju u dobroj veri i uzmu u obzir legitimne interese svake učesnice".
(Kurir.rs/Beta)