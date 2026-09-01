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Broj stanovnika Italijeće se do 2050. godine smanjiti za gotovo četiri miliona, što će ugroziti održivost njene ekonomije i sistema socijalne zaštite sa rastom udela starijeg stanovništva, saopštila je danas nacionalna statistička služba ISTAT.

Prema novim demografski projekcijama, stanovništvo Italije će se smanjiti sa 58,9 miliona, koliko je imala na početku 2025, na 55 miliona sredinom veka, i za još gotovo 10 miliona do 2080. godine, na 45,8 miliona.

Premijerka Đorđa Meloni je, kada je preuzela funkciju 2022, rekla da će rast stope nataliteta biti prioritet njene vlade, ali njeni napori daju slabe rezultate, piše Rojters.

1/15 Vidi galeriju Italijanska premijerka Đorđa Meloni Foto: screenshot X/Georgiameloniii, EPA Riccardo Antimiani, EPA Filippo Attili Palazzo Chigi P

Broj rođenih opada od 2008. i prošle godine je pao na oko 355.000, najniži nivo od ujedinjenja Italije 1861, dok broj umrlih raste sa starenjem stanovništva.

Prema proceni ISTAT-a, broj rođenih će ostati uglavnom stabilan do 2030, a zatim će pasti na 335.000 godišnje do 2050.

Procenjuje se da će se broj umrlih povećati sa oko 652.000 prošle godine na 869.000 2058. godine.

Udeo Italijana starijih od 65 godina će se povećati sa 24,7 odsto 2025. godine na 34,5 odsto 2050, dok će udeo radno sposobnih ljudi, uzrasta od 15 do 64 godine, pasti sa 63,4 na 55,3 odsto.

Italijani Foto: Printskrin X

Smanjenje broj radnika i povećanje broja penzionera predstavljaće "nove izazove za ekonomski sistem i socijalnu zaštitu", upozorio je ISTAT.