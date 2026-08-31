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U fabrici kompanije "WB Electronics" u Poljskoj, koja između ostalog proizvodi dronove za ukrajinsku i poljsku vojsku, tokom noći je izbio požar. Neposredno pre izbijanja požara, nadzorne kamere su navodno snimile nepoznatu osobu sa fantomkom na posedu kompanije, prema pisanju Oneta, prenosi Evropska pravda.

Incident se dogodio u fabrici "WB Electronics" u gradu Skaržisko-Kamjena, na pola puta između Varšave i Krakova, koja proizvodi vojne dronove za poljsku i ukrajinsku armiju, kao i kontrolore leta.

Požar je izbio u noći između 30. i 31. avgusta, 23 minuta nakon ponoći. Istovremeno, operater obezbeđenja zadužen za nadzor objekta alarmirao je policiju nakon što su se aktivirali senzori, što je ukazivalo na potencijalni upad neovlašćenih lica.

Nadzorne kamere su navodno snimile nepoznatu osobu sa fantomkom koja je preskočila ogradu i ušla na posed kompanije. U blizini fabrike naknadno su pronađeni napušteni ranac i majica dugih rukava.

O incidentu su obaveštene Agencija za unutrašnju bezbednost i vojna obaveštajna služba, a policija je pokrenula istragu.

Intervencija i reakcija zvaničnika

Vatrogasna služba je saopštila da je požar bio relativno malog obima i da je ugašen u roku od dva sata, nakon čega su na lice mesta stigli pripadnici Agencije za unutrašnju bezbednost.

"U slučaju ovakvih požara, specijalne službe rade ono što je u njihovoj nadležnosti. Ovu situaciju shvatamo veoma ozbiljno… Upozoravamo na opasnost od širenja bilo kakvih dezinformacija u vezi sa ovim događajem. Pripadnici Agencije za unutrašnju bezbednost pedantno rade kako bi utvrdili ima li osnova da se govori o sabotaži", izjavio je Jacek Dobžinjski, portparol ministra-koordinatora za specijalne službe.

Letonija je prethodno uhapsila trojicu svojih državljana pod sumnjom da su izvršili paljevinu u fabrici dronova u susednoj Estoniji.