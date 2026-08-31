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Grčka i Izrael potpisali su u Tel Avivu konačni sporazum o realizaciji projekta "Ahilov štit", vrednog više od tri milijarde evra, kojim će biti izgrađen novi, integrisani sistem protivvazdušne i protivbalističke odbrane Grčke.

Projekat bi trebalo da bude završen za 35 meseci, dok je najmanje 25 odsto programa predviđeno za učešće grčke odbrambene industrije.

Sporazum su potpisali predstavnici grčke Generalne direkcije za odbrambene investicije i naoružanje i izraelske Direkcije za međunarodnu odbrambenu saradnju (SIBAT), kao i izraelske agencije MAFAT, zadužene za istraživanje i razvoj vojne tehnologije.

Posle gotovo tri godine pregovora, dogovor sada ulazi u fazu realizacije. Izrael će pokrenuti narudžbine prema kompanijama koje učestvuju u programu, među kojima su IAI, Rafael i ELTA Systems.

"Ahilov štit" neće predstavljati nabavku jednog sistema, već stvaranje višeslojne mreže radara, senzora, raketa i komandno-kontrolnih sistema koji će funkcionisati kao jedinstvena celina.

Cilj je da grčka vojska dobije sposobnost da istovremeno odgovara na različite vrste vazdušnih pretnji, uključujući avione, dronove i balističke rakete.

Okosnicu sistema činiće IAI BARAK MX, sa tri tipa presretača: BARAK MRAD, LRAD i ER, čiji je domet približno 35, 70 i 150 kilometara. Za radarsku komponentu biće zadužen ELTA EL/M-2084 MMR, mobilni radar koji će obezbeđivati podatke o situaciji u vazdušnom prostoru.

Treći važan element biće Rafaelov SPYDER, dok je za odbranu od balističkih raketa predviđen sistem "Davidova praćka" (David's Sling), koji će predstavljati viši sloj protivbalističke zaštite.

Iznad svih ovih sistema nalaziće se objedinjeni komandno-kontrolni sistem, svojevrsni "mozak" grčkog "Gvozdene kupole". On će prikupljati podatke sa radara i senzora, procenjivati pretnje, određivati prioritete i omogućavati izbor odgovarajućeg sredstva za presretanje.

Ukupna vrednost programa premašuje tri milijarde evra, a početna uplata procenjuje se na oko 600 miliona. Najmanje četvrtina programa biće realizovana uz učešće grčkih kompanija, kroz proizvodnju, kooperaciju, transfer tehnologije i razvoj domaćih kapaciteta.

Među kompanijama koje bi trebalo da učestvuju nalaze se grčki odbrambeni sistemi EAS, Hellenic Aerospace Industry, Metlen, Miltech, Scytalys, Akmon, Salamis Shipyards i GEK TERNA.

Grčki Savet za spoljne poslove i odbranu odobrio je program 23. jula 2026. godine, čime je otvoren put za konačno potpisivanje sporazuma.

"Ahilov štit" bi tako trebalo da postane okosnica nove grčke protivvazdušne odbrane, ali i važan projekat za razvoj domaće vojne industrije.

Cilj Atine nije samo nabavka izraelskih sistema, već stvaranje integrisane mrežno-centrične arhitekture koja će povezivati različite senzore i oružane sisteme i omogućiti im da deluju kao jedinstvena celina.

- Izrael i Grčka dele zajedničke strateške interese i suočavaju se sa zajedničkim regionalnim izazovima. U trenutku kada akteri sa hegemonističkim ambicijama nastoje da prošire svoj uticaj i naruše stabilnost u regionu - rekao je izraelski ministar odbraneIzrael Kac.

Prema zvaničnim podacima, prošle godine izraelski izvoz naoružanja premašio je 19 milijardi dolara, što predstavlja rast od 30 odsto u odnosu na 2024. godinu,uprkos oštrim kritikama zbog načina na koji Izrael vodi ratove u Gazi, Libanu i Iranu.

Izrael i Grčka su tokom protekle decenije produbili vojnu saradnju.

Ipak, sporazum potpisan danas predstavlja njihov najznačajniji dogovor do sada, u trenutku kada Grčka nastoji da modernizuje svoje oružane snage kako bi držala korak sa susednom Turskom, takođe članicom NATO-a, usled dugogodišnjih sporova oko pomorskih granica u istočnom Mediteranu.

- Savremeni sukobi već su promenili okvire vojne odbrane i odvraćanja. Tehnologija, balističke rakete, satelitske komunikacije, bespilotni sistemi, sajber pretnje, hibridni oblici ratovanja i povezivanje različitih područja vojnih operacija odavno su učinili postojeće doktrine odbrane potpuno prevaziđenim - naveo je grčki ministar odbrane Nikos Dendijas u saopštenju nakon potpisivanja sporazuma.