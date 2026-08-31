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Hapšenje je usledilo nakon opsežne potrage pokrenute zbog incidenta na hipodromu Šahen. Žrtva je identifikovana kao Marija Spineli.

Pucnjava se dogodila u ranim jutarnjim satima u nedelju, oko 2:30 sati, neposredno nakon završetka tehno žurke "Aarau Rave VOL. 7". Prema izjavama svedoka za švajcarski list "Blik", posetioci su u prvi mah pomislili da je reč o vatrometu. Panika je nastala tek kada je neko povikao: "Svi dole!"

Jedan od svedoka rekao je za "Blik" da je pokušao da reanimira ženu koja je krvarila zbog prostrelne rane, ali bez uspeha. Policija je kasnije potvrdila da je preminula na mestu događaja.

Ostalih petoro povređenih, četvorica mladića i jedna devojka, starosti od 24 do 27 godina, prevezeni su u bolnicu. Njihove povrede kreću se od lakših do teških, a svi imaju prebivalište u Švajcarskoj.

Istraga i hapšenje

Nakon pucnjave u Arau, glavnom gradu severnog švajcarskog kantona Argau, policija je pokrenula veliku operaciju. U saopštenju je navedeno da je potraga rezultirala hapšenjem.

1/8 Vidi galeriju Pucnjava na rejv žurci u Švajcarskoj Foto: MICHAEL BUHOLZER/KEYSTONE

- U okviru potrage, u ponedeljak, 31. avgusta 2026. godine, nešto pre jedan sat ujutru, priveden je 43-godišnji švajcarski državljanin. Muškarac je potom uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo - saopštila je policija.

Dodali su da se za sada pretpostavlja da je počinilac delovao sam. Policija je takođe navela da istraga o tačnom sled događaja, pozadini zločina i mogućem motivu i dalje traje.

Reakcije na tragediju

Italijanska premijerka Đorđa Meloni oglasila se povodom smrti italijanske državljanke Marije Spineli.

- U mislima sam sa ostalim povređenima, među kojima su i dvojica italijanskih državljana, kao i sa svima koje je ovaj događaj pogodio - napisala je na društvenoj mreži Iks.

Đorđa Meloni Foto: Gregorio Borgia/AP

Trkački klub Argau, koji upravlja hipodromom, izrazio je šok zbog incidenta.

- Izražavamo najdublje saučešće svima koji su pogođeni ovim događajem, kao i njihovim porodicama u ovim teškim trenucima - navedeno je u njihovoj objavi.

1/4 Vidi galeriju Pucnjava na rejv žurci na hipodromu u Švajcarskoj Foto: screenshot X, MICHAEL BUHOLZER/KEYSTONE, screenshot X

Švajcarski di-džej Tekibo, koji je nastupao na žurci, napisao je na Instagramu da je događaj "apsolutno potresan".

- Tehno i rejv žurke trebalo bi da budu mesta slobode i bezbednosti, a ne mesta na kojima se događa ovako nešto - poručio je.