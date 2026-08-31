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Izveštaj Evropola o porastu krađe plemenitih metala iz evropskih muzeja stigao je u španski muzej Viljena (MUVI) dan prekasno. Obaveštenje je primljeno tek nakon što su lopovi odneli veći deo "Blaga Viljene", jedne od najvažnijih evropskih kolekcija zlatnih predmeta iz bronzanog doba.

Policijska agencija Evropske unije, Evropol, objavila je izveštaj 24. avgusta, tri dana pre pljačke. U dokumentu je navedeno da se napadi na evropske muzeje menjaju i da kriminalci pokazuju sve veće interesovanje za zlato, druge plemenite metale i drago kamenje.

Provala se dogodila u ranim jutarnjim satima 27. avgusta. Alarm muzeja je aktiviran u 5:16 ujutru, ali su lopovi već bili u zgradi do tada i ukrali su veći deo blaga. Prema podacima iz imejla, upozorenje Evropola nije stiglo do muzeja do sledećeg dana, 28. avgusta, između 14 i 14.05 časova.

Sled događaja i političke reakcije

Sled događaja pokrenuo je političku debatu o tome ko je odgovoran za kašnjenje u slanju upozorenja. Regionalna vlada Valensije tvrdi da nije mogla ranije poslati obaveštenje jer ga nije primila od Ministarstva kulture pre nego što je pljačka već bila završena.

Prema izvorima u regionalnom Odeljenju za obrazovanje, kulturu i univerzitete, ministarstvo je poslalo upozorenje autonomnim zajednicama u petak, 28. avgusta, u 13.18 časova. U pismu je zatraženo da ga proslede svojim muzejima. Muzejska služba Generaliteta, vlade Valensije, poslala je obaveštenje muzeju u Viljeni manje od sat vremena kasnije.

Nando Pastor, parlamentarni portparol konzervativne Narodne stranke u parlamentu Valensije, branio je regionalnu vladu. Istakao je da "Generalitet nije mogao da prosledi informacije koje jednostavno nije primio".

Gradonačelnik Viljene Fulhensio Serdan izrazio je žaljenje što upozorenje nije stiglo ranije: "Siguran sam da smo mogli da učinimo više", rekao je Serdan, prema pisanju lista "La Vangardija".

Nova meta za kriminalce

Izveštaj Evropola navodi da krađe u muzejima postaju "sve agresivnije, sa pomakom ka nasilnim metodama i upotrebi sile". Agencija je napomenula da su plemeniti metali posebno privlačni kriminalcima jer se mogu istopiti, što znatno otežava praćenje ukradenih predmeta.

Evropol je takođe naveo razloge zašto su muzeji privlačni kriminalnim mrežama. To uključuje njihovu "vidljivost, pristupačnost i percepciju da su mere bezbednosti u muzejima manje stroge nego u prodavnicama nakita". Istraga o krađi "Blaga iz Viljene" je u toku. Vlasti pokušavaju da lociraju ukradene predmete i identifikuju počinioce.