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Ilon Mask, izvršni direktor kompanije SpejsEks (SpaceX), i dalje se protivi tome da Ukrajina koristi Starlink za napade duboko unutar teritorije Rusije, uprkos nedavnim medijskim navodima da je promenio stav, tvrde tri izvora upoznata sa situacijom.

Kijev već dugo traži odobrenje SAD za korišćenje Starlinka u napadima na ruske vojne ciljeve, uključujući lansere balističkih raketa.

Volodimir Zelenski je pokrenuo to pitanje tokom sastanka iza zatvorenih vrata sa Donaldom Trampom 28. jula, ali Ukrajina još nije dobila zeleno svetlo.

1/7 Vidi galeriju Ilon Mask mahao motornom testerom na skupu konzervativaca. Testeru je dobio na poklon od argentinskog predsednika Havijera Mileja. Foto: EPA/Will Oliver Pool, AP/Jose Luis Magana

"Fajnenšel tajms" je 30. avgusta objavio da je Mask otvoren za mogućnost da Ukrajina koristi dronove opremljene Starlinkom za napade na ciljeve u Rusiji, ali da bi konačna odluka trebalo da bude politička i da zahteva odobrenje Bele kuće.

Međutim, jedan od izvora tvrdi da Mask smatra da bi takav potez predstavljao eskalaciju i da ne bi doprineo završetku rata.

- Mask želi dogovor u ovom ratu, a ne eskalaciju - rekao je izvor.

Mask je navodno vodio neuspešne razgovore sa bivšim ukrajinskim ministrom odbrane Mihailom Fedorovim, nakon čega je zaključio da ne želi da odobri korišćenje Starlinka za ukrajinske operacije unutar Rusije.

1/8 Vidi galeriju Starlink satelitski internet servis milijardera Ilona Maska Foto: Shutterstock

Zelenski je 22. avgusta rekao da je zbog nesporazuma između ukrajinskog Ministarstva odbrane, Maska i Trampove administracije Kijev ostao bez pristupa Starlinku iznad Rusije.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo odbrane ga je prethodno obavestilo da je Mask odobrio takvu upotrebu i da je potrebno samo Trampovo odobrenje. Nakon što je dobio saglasnost američkog predsednika, Zelenski je, međutim, saznao da Mask nije dao odobrenje.

- On (Tramp) je rekao da sam ga na neki način prevario, jer je Mask uskratio Ukrajini korišćenje Starlinka na teritoriji Rusije - rekao je Zelenski.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

Ipak, Zelenski tvrdi da se razgovori sa Maskom nastavljaju.

- Za sada je Ilon Mask rekao da to predstavlja eskalaciju. Međutim, možda će promeniti mišljenje kada bude čuo dodatne argumente - rekao je ukrajinski predsednik.

Starlink ima veliki značaj za ukrajinske snage jer omogućava brzu komunikaciju između borbenih položaja i komandnih centara. Kada se terminali postave na dronove, omogućavaju vezu koju je veoma teško ometati i koja nije ograničena dometom klasičnih radio-antena.

Ukrajina tokom 2026. sve više koristi dronove sa Starlinkom za napade na ciljeve na okupiranim teritorijama, naročito na udaljenostima od 50 do 200 kilometara od fronta. Međutim, terminali ne funkcionišu iznad ruske teritorije.

1/5 Vidi galeriju Iskander Foto: AP, EPA

Kijev smatra da bi Starlink na dronovima mogao da bude posebno važan za borbu protiv ruskih balističkih raketa, jer bi omogućio brzo napadanje lansera raketa "Iskander"i severnokorejskih balističkih projektila dok se kreću ka položajima za lansiranje.

Balističke rakete predstavljaju jednu od najvećih pretnji po Ukrajinu. Američki "Patriot"trenutno je jedini PVO sistem sposoban da ih presretne, dok Kijev istovremeno ima ozbiljan nedostatak raketa za ovaj sistem.