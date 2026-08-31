MISTERIJA RUSKOG AVIONA IZNAD BALTIKA Zašto je izviđački gigant HITNO zaustavljen? Otkriveno gde je "Iljušin" krenuo na TAJNU MISIJU
Poljski borbeni avioni presreli su 31. avgusta ruski izviđački avion Il-20 iznad Baltičkog mora, saopštio je poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš.
Prema njegovim rečima, ruski avion presretnut je nešto pre podneva, oko 30 kilometara severno od poljskog priobalnog grada Lebe.
"Rusija je još jednom testirala naše sisteme odvraćanja i protivvazdušne odbrane", rekao je Kosinjak-Kamiš.
Poljski ministar odbrane naglasio je da ruski avion tokom incidenta nije ušao u vazdušni prostor Poljske.
"Pre podneva, 30 kilometara severno od Lebe, naši borbeni avioni presreli su ruski izviđački avion Il-20. Nije bilo povrede našeg vazdušnog prostora iznad Baltičkog mora", rekao je on.
Ruski avion namenjen za elektronsko izviđanje
Il-20, koji NATO označava kao "Coot-A", izviđački je avion za elektronsko prikupljanje obaveštajnih podataka, razvijen na osnovi turbopropelerskog putničkog aviona Iljušin Il-18.
Uveden je u upotrebu krajem šezdesetih godina prošlog veka, a opremljen je bočnim radarom, optičkim i infracrvenim senzorima i brojnim antenskim sistemima za prikupljanje obaveštajnih podataka.
Rusija ovaj avion prvenstveno koristi za elektronsko izviđanje, uključujući praćenje komunikacija i otkrivanje radarskih emisija. Letove aviona Il-20 u blizini teritorije NATO-a redovno prate i presreću borbeni avioni članica Alijanse.
Ruski dron prethodno pao u Rumuniji
Odvojeno od ovog incidenta, 20. avgusta jedan dron je ušao u vazdušni prostor Rumunije i srušio se u nenaseljenom području okruga Tulča, zbog čega su rumunske vlasti podigle vojne avione i izdale upozorenje stanovništvu.
Rumunski vojni radari otkrili su nekoliko vazdušnih ciljeva u blizini granice sa Ukrajinom, severno od okruga Tulča, oko 2.23 časa, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.
Kao odgovor, podignuta su dva borbena aviona F-18 španskih Vazdušnih i svemirskih snaga kako bi pratila ciljeve, dok je helikopter IAR-330 SOCAT rumunskog ratnog vazduhoplovstva angažovan za izviđanje iz vazduha.
(Kurir.rs/United24media)