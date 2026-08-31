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Poljski borbeni avioni presreli su 31. avgusta ruski izviđački avion Il-20 iznad Baltičkog mora, saopštio je poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš.

Prema njegovim rečima, ruski avion presretnut je nešto pre podneva, oko 30 kilometara severno od poljskog priobalnog grada Lebe.

"Rusija je još jednom testirala naše sisteme odvraćanja i protivvazdušne odbrane", rekao je Kosinjak-Kamiš.

Poljski ministar odbrane naglasio je da ruski avion tokom incidenta nije ušao u vazdušni prostor Poljske.

"Pre podneva, 30 kilometara severno od Lebe, naši borbeni avioni presreli su ruski izviđački avion Il-20. Nije bilo povrede našeg vazdušnog prostora iznad Baltičkog mora", rekao je on.

Foto: Kurir/T.S

Ruski avion namenjen za elektronsko izviđanje

Il-20, koji NATO označava kao "Coot-A", izviđački je avion za elektronsko prikupljanje obaveštajnih podataka, razvijen na osnovi turbopropelerskog putničkog aviona Iljušin Il-18.

Uveden je u upotrebu krajem šezdesetih godina prošlog veka, a opremljen je bočnim radarom, optičkim i infracrvenim senzorima i brojnim antenskim sistemima za prikupljanje obaveštajnih podataka.

Rusija ovaj avion prvenstveno koristi za elektronsko izviđanje, uključujući praćenje komunikacija i otkrivanje radarskih emisija. Letove aviona Il-20 u blizini teritorije NATO-a redovno prate i presreću borbeni avioni članica Alijanse.

Foto: EPA/MARTIN DIVISEK

Ruski dron prethodno pao u Rumuniji

Odvojeno od ovog incidenta, 20. avgusta jedan dron je ušao u vazdušni prostor Rumunije i srušio se u nenaseljenom području okruga Tulča, zbog čega su rumunske vlasti podigle vojne avione i izdale upozorenje stanovništvu.

Rumunski vojni radari otkrili su nekoliko vazdušnih ciljeva u blizini granice sa Ukrajinom, severno od okruga Tulča, oko 2.23 časa, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.