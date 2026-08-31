SASTALI SE PUTIN I SI, OČEKUJE SE DOLAZAK JOŠ DVOJICE VELIKIH LIDERA! Ruski i kineski predsednik na važnom SAMITU! Peskov otkrio detalje susreta u Biškeku!
Predsednik Rusije Vladimir Putin sastao se 31. avgusta u Biškeku sa kineskim predsednikom Si Đinpingom na godišnjem samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS), što predstavlja još jedan susret uživo ruskog lidera sa svojim najvažnijim međunarodnim saveznikom.
Sastanak je održan u "prijateljskoj i konstruktivnoj atmosferi", a razgovori su bili usmereni na bilateralne odnose Rusije i Kine, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, a preneli ruski mediji.
Peskov je naveo da se tokom razgovora "površno" govorilo i o "ukrajinskoj krizi", kako Moskva naziva rat u Ukrajini.
Dvodnevni samit ŠOS-a okupio je lidere deset država članica, kao i druge saveznike Moskve i Pekinga i predstavnike međunarodnih organizacija. Očekuje se i dolazak turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdoganai generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša.
Prema rečima Jurija Ušakova, jednog od vodećih savetnika Kremlja, Putin bi trebalo da održi i odvojene bilateralne sastanke sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom i drugim liderima.
Tokom poslednje Putinove posete Pekingu, u maju 2026. godine, dve zemlje potpisale su niz sporazuma kojima je dodatno produbljena strateška saradnja.
Ipak, uprkos bliskim odnosima i saglasnosti po brojnim pitanjima, Moskva i Peking još nisu postigli dogovor o izgradnji gasovoda "Snaga Sibira 2", koji bi povezao ruske i kineske energetske kompanije.
Pregovori o ovom projektu godinama su u zastoju, pre svega zbog zahteva Kine za nižim cenama i unapred utvrđenim količinama gasa.
Ovogodišnji samit održava se povodom 25. godišnjice Šangajske organizacije za saradnju, političke i bezbednosne organizacije koju čine Rusija, Kina, Indija, Pakistan, Iran, Belorusija i zemlje Centralne Azije.
(Kurir.rs/Agencije/Preneo: V.M.)