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Predsednik Rusije Vladimir Putin sastao se 31. avgusta u Biškeku sa kineskim predsednikom Si Đinpingom na godišnjem samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS), što predstavlja još jedan susret uživo ruskog lidera sa svojim najvažnijim međunarodnim saveznikom.

Sastanak je održan u "prijateljskoj i konstruktivnoj atmosferi", a razgovori su bili usmereni na bilateralne odnose Rusije i Kine, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, a preneli ruski mediji.

Peskov je naveo da se tokom razgovora "površno" govorilo i o "ukrajinskoj krizi", kako Moskva naziva rat u Ukrajini.

Susret Putina i Sija u Biškeku Foto: Kristina Solovyova/Pool Sputnik Kremlin, KRISTINA SOLOVYOVA/SPUTNIK/KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

Dvodnevni samit ŠOS-a okupio je lidere deset država članica, kao i druge saveznike Moskve i Pekinga i predstavnike međunarodnih organizacija. Očekuje se i dolazak turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdoganai generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša.

Prema rečima Jurija Ušakova, jednog od vodećih savetnika Kremlja, Putin bi trebalo da održi i odvojene bilateralne sastanke sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom i drugim liderima.

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Pezeškijan i Putin Foto: AP Evgenia Novozhenina

Tokom poslednje Putinove posete Pekingu, u maju 2026. godine, dve zemlje potpisale su niz sporazuma kojima je dodatno produbljena strateška saradnja.

Ipak, uprkos bliskim odnosima i saglasnosti po brojnim pitanjima, Moskva i Peking još nisu postigli dogovor o izgradnji gasovoda "Snaga Sibira 2", koji bi povezao ruske i kineske energetske kompanije.

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Redžep Tajip Erdogan Foto: YURI GRIPAS / POOL/ABACAPRESS.COM POOL

Pregovori o ovom projektu godinama su u zastoju, pre svega zbog zahteva Kine za nižim cenama i unapred utvrđenim količinama gasa.

Ovogodišnji samit održava se povodom 25. godišnjice Šangajske organizacije za saradnju, političke i bezbednosne organizacije koju čine Rusija, Kina, Indija, Pakistan, Iran, Belorusija i zemlje Centralne Azije.

(Kurir.rs/Agencije/Preneo: V.M.)

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