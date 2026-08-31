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Naftni tanker za koji se sumnja da pripada "floti brodova iz senke" koji pomažu Moskvi da zaobiđe sankcije presrela je 30. avgusta pomorska misija Evropske unije, potvrdila je dan kasnije visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.

- Na tanker MV Sun, za koji se sumnja da plovi pod lažnom zastavom, čime krši međunarodno pomorsko pravo, ukrcale su se 30. avgusta u Sredozemnom moru snage operacije IRINI radi provere zastave - objavila je Kalas na društvenoj mreži Iks.

1/9 Vidi galeriju Kaja Kalas na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA

Operacija IRINI je misija EU koja nadgleda trgovinu oružjem i naftom na Mediteranu.

Kalas je navela da je ovo šesti brod na koji su se ukrcale pomorske misije EU. Do ovog razvoja događaja došlo je nešto više od mesec dana nakon što je EU odobrila presretanje brodova takozvane "flote iz senke" ne samo u Sredozemnom moru, već i u Indijskom okeanu.

1/13 Vidi galeriju Uništrena ruska "flota iz senke" u Azovskom moru Foto: Printscreen X

Pojedinačno su se evropske zemlje, među kojima su Francuska, Švedska, Belgija i Velika Britanija, takođe ukrcavale na brodove za koje se sumnja da pripadaju ruskoj "floti iz senke", a koji su uplovili u njihove teritorijalne vode.

- Ilegalna prodaja nafte sa brodova "flote iz senke" predstavlja ključni izvor prihoda koji Rusiji omogućava nastavak rata u Ukrajini i nastavićemo da ga presecamo - rekla je Kalas.

1/10 Vidi galeriju Britanski komandosi upadaju na ruski tanker "flote iz senke" u Lamanšu Foto: screenshot Ministry of Defence

EU je do sada uvela sankcije protiv 673 broda za koje se smatra da pripadaju ruskoj "floti iz senke", ali se očekuje da će tokom jeseni biti sankcionisano još brodova.

EU trenutno radi na usvajanju novog, 22. paketa sankcija, koji bi mogao da obuhvati do 1.500 novih subjekata i pojedinaca.