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Broj nestalih nakon pomorske nesreće u kojoj je uz severnu obalu Kiprapoginulo najmanje osam osobaporastao je na 20, saopštile su vlasti na severu ostrva. Prethodne procene govorile su o 18 nestalih.

1/5 Vidi galeriju Potraga za nestalima posle brodske nesreće na Kipru Foto: Nedim Enginsoy/AP, DHA/DHA

Trajekt se prevrnuo juče, ubrzo nakon isplovljavanja iz luke Kirenija, a plovio je prema Mersinu na jugu Turske. Na brodu je bilo 267 ljudi, među kojima 259 putnika i osam članova posade.

1/9 Vidi galeriju Prevrnuo se trajekt sa 270 ljudi kod obale Kipra Foto: Printskrin X, Prinskrin X

Kapetan i članovi posade izvedeni pred sud

Kapetan trajekta, sedam članova posade i direktor kompanije koja je upravljala plovilom izvedeni su pred sud u Kireniji na severu Kipra, objavila je severnokiparska televizija BRT.

Zamenik policijskog komesara Mehmet Manas rekao je za list "Kibris Postasi" da je došlo do pucanja na prednjem levom delu plovila. Nakon toga je voda prodrla u trajekt, koji se prevrnuo i potonuo.

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