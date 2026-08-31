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Hanter Bajden otkrio je kako je njegov otac, bivši američki predsednik Džo Bajden, više puta pokušavao da dođe do njega tokom jednog od najmračnijih perioda njegove borbe sa zavisnošću.

Gostujući u podkastu o zavisnosti "Dopey", Hanter se prisetio kako je njegov otac, dok je bio potpredsednik SAD, dolazio do njegove kuće u Vašingtonu u službenoj koloni vozila.

Džo Bajden dolazio sa agentima Tajne službe

Hanter je rekao da je njegov otac dva puta došao do kuće i lično pokucao na vrata nakon što nije uspevao da ga dobije telefonom.

"Moj otac se pojavio. Bukvalno je dva puta došao do kuće, znate, i samo pokucao na vrata", rekao je Hanter voditelju podkasta Dejvidu Manhajmu.

Hanter je u to vreme živeo sa ženom koju je zvao nadimkom "Bicycles", kojoj je, prema njegovim rečima, prvobitno prišao kako bi mu prodala krek i naučila ga kako da ga puši. Ona se kasnije uselila u njegovu kuću.

1/8 Vidi galeriju Hanter Bajden, sin bivšeg američkog predsednika Džoa Bajdena Foto: Anna Moneymaker / Getty images / Profimedia, AP Matt Slocum, AP Jose Luis Magana

Kada ga je Manhajm pitao da li je njegov otac ikada sreo njegovu cimerku, Hanter je odgovorio: "Mislim da je naleteo na nju."

Hanter se prisetio kako bi čuo vozila koja se približavaju, a zatim kroz prozor ugledao očevu kolonu.

"Mislim, iznova i iznova. Zvao bi me, zvao, a onda... bukvalno bi se dovezao sa kolonom vozila. Znate na šta mislim? Trudio se da bude što manja."

Hanter je objasnio da prisustvo obezbeđenja nije moglo potpuno da se izbegne jer je Džo Bajden u to vreme bio potpredsednik SAD.

"Pogledao bih kroz prozor jer bih čuo sva ta vozila i video bih šest terenaca kako se zaustavljaju, a moj otac izlazi i ide sa jednim ili dvojicom agenata Tajne službe, jer oni moraju da budu pored njega", ispričao je.

Prema Hanterovim rečima, njegov otac pokušavao je da pronađe način da mu pomogne.

Prisetiо se kako ga je Džo pitao: "Molim te, šta ćemo sutra? Kakav je plan?", na šta bi mu Hanter odgovorio da ima plan i objašnjavao mu šta namerava da uradi.

Boravak u čuvenom Chateau Marmontu

Hanter je na kraju napustio Vašington i 2018. otputovao u Los Anđeles, gde je odseo u čuvenom hotelu Chateau Marmont.

"Dolazim u Los Anđeles i prijavljujem se u Chateau Marmont", prisetio se. "Sto odsto kao nešto iz filma. To je to mesto... i živeo sam u jednom od bungalova skoro dva meseca."

Manhajm je pomenuo da je glumac Džon Beluši umro od predoziranja u tom hotelu 1982. godine. Hanter je priznao da mu je ta tragedija bila u mislima tokom sopstvenog boravka.

Foto: Julio Cortez/AP

"Upravo tako. Da, to mi je stalno bilo u mislima", rekao je. "Mislim da sam tamo otišao više od svega zato što sam razmišljao: 'Hej, kad već idem, neka bude spektakularno.'"

Hanter, koji je sada trezan, opisao je svoje tadašnje ponašanje kao manje direktan pokušaj da sebi oduzme život.

"Pokušavao sam da izvršim samoubistvo, a da nisam imao hrabrosti da to uradim na veoma direktan način. Mislim, ko bi drugi radio tako nešto osim nekoga ko zna da to želi?"

U memoarima "Beautiful Things" iz 2021. godine Hanter je pisao o tome kako je pretraživao tepihe u hotelu u potrazi za drogom. Navodno je priznao i da je jednom pušio parmezan jer je mislio da je krek.

Hanter je takođe napisao da je tokom boravka u hotelu naučio da pravi krek i da je postao "apsurdno dobar u tome".

Zaposleni u hotelu pokušavali da ga zaštite

Uprkos okolnostima, Hanter je rekao da su se pojedini zaposleni u Chateau Marmontu prema njemu odnosili sa saosećanjem.

"Sve je bilo ludo, a čak i u tim trenucima postojala je dobrota određenih ljudi", rekao je. "Mislim na ljude u Chateauu u to vreme. Bio je tamo jedan nosač prtljaga i momci koji su parkirali automobile. Te ljude poznajem i danas jer su me štitili i bili dobri prema meni."

Hanter je rekao da mu je život nakon odlaska iz hotela postajao sve mračniji. Boravio je po motelima i provodio vreme sa ljudima koji ga nisu odmah suočavali sa njegovom zavisnošću.

Sin bivšeg predsednika rekao je da je živeo među "dilerima droge, prostitutkama i seksualnim radnicima", opisujući ih kao ljude sa kojima je mogao da bude, a da mu odmah ne kažu da mora u zatvor ili na lečenje.

"To su ljudi koje pronađete i sa njima sam živeo dve godine. Počelo je upravo u Chateauu", nastavio je. "A onda sam završavao u sve više motela, zaista mračnim mestima i rupama, a onda bih se vraćao... kada bi odnekud stigao neki ček."

Chateau Marmont navodno nije želeo da komentariše Hanterove tvrdnje.

Otkrio kako je finansirao zavisnost

Manhajm je pitao Hantera i kako je nastavio da plaća hotele i drogu.

"Kako si uspevao da skupiš novac za sve to?", pitao ga je voditelj. "Nikada nisi ostao bez novca?"

"Nikada nisam ostao bez novca... Pa, još sam imao prihode. Na primer, još sam bio u upravnom odboru Burisme", odgovorio je Hanter.

Hanter je rekao da je ranije bio član upravnih odbora približno "14 velikih nacionalnih i međunarodnih organizacija". Radio je i kao pravni savetnik u poznatoj advokatskoj kancelariji Boies Schiller.

Priznao je da je ostao član upravnog odbora ukrajinske energetske kompanije Burisma i dok se borio sa zavisnošću.

"Tu funkciju sam prihvatio dok je moj otac bio potpredsednik, a onda sam još tri godine ostao u upravnom odboru", rekao je.

"Obaveza člana odbora bila je da se pojavim na četiri sastanka godišnje. Čak i kada sam bio zavisnik od kreka i potpuno van sebe, mogao sam da se pojavim na četiri sastanka godišnje", dodao je Hanter.