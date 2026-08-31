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Ekipe hitnih službi i dalje se nalaze na mestu događaja, dok pripadnici bezbednosnih i policijskih službi rade na utvrđivanju okolnosti i uzroka eksplozije, saopštila je Nacionalna policija Ukrajine, piše "Kijev independent".

Ruske obaveštajne službe povezivane su sa brojnim atentatima, bombaškim napadima i podmetanjem požara širom Ukrajine od početka ruske invazije punog obima, tvrdi list "Kijev independent".

Kako list piše, "Kremlj je često vrbovao ukrajinske građane za sprovođenje obaveštajnih operacija ili napada čije su mete bili ukrajinski zvaničnici, pripadnici vojske i policije."

Ruske snage su 19. avgusta dronovima "Banderol" sa mlaznim pogonom napale regionalno sedište Nacionalne policije Ukrajine u Žitomiru. Tom prilikom poginula su dva policajca, dok je najmanje 40 ljudi povređeno.

(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)

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