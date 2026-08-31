ČISTILA STANOVE, PA ODNELA 40.000 EVRA! Kućna pomoćnica lažirala identitet, a iz domova sistematski iznosila SKUPOCEN NAKIT
Policajci Odeljenja za borbu protiv kriminala i istrage iz Kifisije uhapsili su 32-godišnju stranu državljanku koja je, koristeći posao kućne pomoćnice, krala nakit velike vrednosti.
Rasvetljena su dva slučaja krađe, a ukupna vrednost ukradenih predmeta procenjena je na 40.000 evra.
Tridesetdvogodišnja žena uhapšena je u jutarnjim satima 27. avgusta 2026. godine u oblasti Ekali. Tereti se za teške krađe počinjene profesionalno i u kontinuitetu, kao i za neposlušnost prema policiji.
Prema navodima policije, ona je u najmanje dva slučaja iskoristila poverenje svojih poslodavaca, kod kojih je radila kao kućna pomoćnica u domovima u oblastima Ekali i Agija Paraskevi, kao i činjenicu da je imala nesmetan pristup prostorijama u kućama.
Sumnja se da je najmanje od januara 2025. godine sistematski krala nakit velike vrednosti.
O drskosti njenog delovanja, kako navodi policija, govori i činjenica da se predstavljala lažnim ličnim podacima kako bi otežala identifikaciju i pronalaženje. Prilikom policijske kontrole odbila je da sarađuje.
Tokom pretresa kod nje i u njenom domu pronađen je i zaplenjen mobilni telefon.
Uhapšena žena sprovedena je nadležnom tužiocu.
(Kurir.rs/Skai)