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Policajci Odeljenja za borbu protiv kriminala i istrage iz Kifisije uhapsili su 32-godišnju stranu državljanku koja je, koristeći posao kućne pomoćnice, krala nakit velike vrednosti.

Rasvetljena su dva slučaja krađe, a ukupna vrednost ukradenih predmeta procenjena je na 40.000 evra.

Tridesetdvogodišnja žena uhapšena je u jutarnjim satima 27. avgusta 2026. godine u oblasti Ekali. Tereti se za teške krađe počinjene profesionalno i u kontinuitetu, kao i za neposlušnost prema policiji.

Prema navodima policije, ona je u najmanje dva slučaja iskoristila poverenje svojih poslodavaca, kod kojih je radila kao kućna pomoćnica u domovima u oblastima Ekali i Agija Paraskevi, kao i činjenicu da je imala nesmetan pristup prostorijama u kućama.

Sumnja se da je najmanje od januara 2025. godine sistematski krala nakit velike vrednosti.

O drskosti njenog delovanja, kako navodi policija, govori i činjenica da se predstavljala lažnim ličnim podacima kako bi otežala identifikaciju i pronalaženje. Prilikom policijske kontrole odbila je da sarađuje.

Tokom pretresa kod nje i u njenom domu pronađen je i zaplenjen mobilni telefon.

Uhapšena žena sprovedena je nadležnom tužiocu.

(Kurir.rs/Skai)

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