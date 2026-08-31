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Moskovske vlasti počele su da grade zaštitne metalne konstrukcije protiv dronova oko električne podstanice Abramovo u istočnom delu grada, objavio je 31. avgusta Moskou Tajms.

Provereni snimci pokazuju građevinske ekipe koje postavljaju čelične nosače, za koje analitičari Conflict Intelligence Teama (CIT) navode da će služiti kao konstrukcija za protivdronovske mreže, svega 350 metara od Izmajlovskog kremlja.

Provereni snimci:

Objekat vredan 7,5 milijardi rubalja, odnosno oko 86,9 miliona dolara, predstavlja važan čvor moskovske elektroenergetske mreže. Snabdeva strujom linije metroa, Moskovski gradski sud, stadion Lokomotive i ključnu infrastrukturu ovog dela grada.

Jačanje zaštite moskovske elektroenergetske infrastrukture dolazi u trenutku intenziviranja ukrajinskih napada na energetske objekte širom Rusije.

Najmanje 21 napad dronovima na rafinerije tokom avgusta navodno je oborio preradu ruske sirove nafte na nivo blizu najnižeg u poslednjih 20 godina i smanjio domaće isporuke benzina za gotovo 20 odsto u odnosu na isti period prošle godine, što je dovelo do nestašica goriva i redova na benzinskim pumpama širom prestonice.

Više od 2.600 dronova navodno poslato ka Moskvi za nedelju dana

Odluka o postavljanju fizičkih barijera usledila je nakon intenziviranja ukrajinskih operacija dronovima dugog dometa.

Pozivajući se na izjave gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanjina, Moskou Tajms navodi da je samo između 15. i 22. avgusta prema ruskoj prestonici lansirano više od 2.600 dronova.

Kao odgovor na kontinuirane ruske napade na ukrajinske civilne objekte, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski nedavno je naredio vojnom vrhu da poveća broj operacija dronovima duboko unutar neprijateljske teritorije sa 300 na 1.000 lansiranja dnevno, uz istovremeno ubrzavanje domaće proizvodnje dronova-presretača.

Dodatnu hitnost ovim merama daju upozorenja o mogućoj eskalaciji napada na energetsku infrastrukturu obe strane tokom predstojeće zime, navodi Moskou Tajms.

Nakon što je rusko Ministarstvo odbrane 31. avgusta najavilo pripreme za nove velike napade na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu, Zelenski je ponovio da će ukrajinske snage odgovoriti istom merom na svaki pokušaj Kremlja da zemlju pred zimu ostavi bez struje i grejanja.

Finska sprema dodatnu protivvazdušnu odbranu za Ukrajinu

U pripremama za očekivane zimske napade na ukrajinsku energetsku mrežu, Finska priprema važan paket protivvazdušne odbrane namenjen zaštiti ukrajinskog vazdušnog prostora.

Finski predsednik Aleksander Stub ranije je izjavio da će Helsinki prebaciti dodatne odbrambene kapacitete iz svojih preostalih zaliha, ali nije želeo da precizira o kojoj opremi je reč.