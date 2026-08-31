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Ukrajina je 31. avgusta navodno izvela napad na skladište ruskog giganta elektronske trgovine "Vajldberis" u Jekaterinburgu, koji se nalazi više od 1.600 kilometara od rusko-ukrajinske granice, objavili su kanali na Telegramu koji prate vojne događaje.

Lokalne vlasti proglasile su oko 9 časova po lokalnom vremenu opasnost od napada dronovima u Sverdlovskoj oblasti, u kojoj se nalazi Jekaterinburg. Guverner oblasti Denis Pasler potvrdio je da je napad izveden u blizini logističkog centra, ali nije naveo kojoj kompaniji objekat pripada.

Ukrajinski kanal za praćenje događaja "Exilenova+" objavio je da su ukrajinski dronovi za metu imali objekat "Vajldberisa", navodeći da je jedan od dronova pao u blizini skladišta.

U međuvremenu, delovi oborenih dronova pali su na stambene delove grada, pri čemu su oštećene tri stambene zgrade, a četiri osobe su povređene, rekao je guverner Pasler.

On je naveo da nakon napada nije bilo požara na oštećenim lokacijama i da se najveći deo štete odnosi na razbijene prozore.

Navode ukrajinskih i ruskih zvaničnika nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

Ukrajina je tokom ovog leta pokrenula veliku kampanju napada na logističke centre u Rusiji i na teritorijama pod ruskom kontrolom. Ti objekti često služe kao skladišta robe dvostruke namene koja može da se koristi u proizvodnji naoružanja i za druge vojne potrebe.

Ukrajinski dronovi su 30. avgusta napali logistički objekat u Belgorodu u kojem se nalazi sortirni centar i distributivni objekat ruske kompanije "Ozon". Dan ranije navodno je napadnut još jedan objekat "Ozona" u Rostovskoj oblasti.

"Ozon" i "Vajldberis" predstavljaju dva najveća ruska internet tržišta. Milionima potrošača i velikom broju prodavaca pružaju usluge putem široke mreže elektronske trgovine, skladištenja i dostave.