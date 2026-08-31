BRUTALAN UDAR NA 1.600 KM OD GRANICE! Ukrajinci žestoko napali udaljeni ruski grad, GORE važni strateški objekti! Objavljeni snimci napada (VIDEO)
Ukrajina je 31. avgusta navodno izvela napad na skladište ruskog giganta elektronske trgovine "Vajldberis" u Jekaterinburgu, koji se nalazi više od 1.600 kilometara od rusko-ukrajinske granice, objavili su kanali na Telegramu koji prate vojne događaje.
Lokalne vlasti proglasile su oko 9 časova po lokalnom vremenu opasnost od napada dronovima u Sverdlovskoj oblasti, u kojoj se nalazi Jekaterinburg. Guverner oblasti Denis Pasler potvrdio je da je napad izveden u blizini logističkog centra, ali nije naveo kojoj kompaniji objekat pripada.
Ukrajinski kanal za praćenje događaja "Exilenova+" objavio je da su ukrajinski dronovi za metu imali objekat "Vajldberisa", navodeći da je jedan od dronova pao u blizini skladišta.
U međuvremenu, delovi oborenih dronova pali su na stambene delove grada, pri čemu su oštećene tri stambene zgrade, a četiri osobe su povređene, rekao je guverner Pasler.
On je naveo da nakon napada nije bilo požara na oštećenim lokacijama i da se najveći deo štete odnosi na razbijene prozore.
Navode ukrajinskih i ruskih zvaničnika nije bilo moguće nezavisno potvrditi.
Ukrajina je tokom ovog leta pokrenula veliku kampanju napada na logističke centre u Rusiji i na teritorijama pod ruskom kontrolom. Ti objekti često služe kao skladišta robe dvostruke namene koja može da se koristi u proizvodnji naoružanja i za druge vojne potrebe.
Ukrajinski dronovi su 30. avgusta napali logistički objekat u Belgorodu u kojem se nalazi sortirni centar i distributivni objekat ruske kompanije "Ozon". Dan ranije navodno je napadnut još jedan objekat "Ozona" u Rostovskoj oblasti.
"Ozon" i "Vajldberis" predstavljaju dva najveća ruska internet tržišta. Milionima potrošača i velikom broju prodavaca pružaju usluge putem široke mreže elektronske trgovine, skladištenja i dostave.
Ove kompanije predstavljaju važan deo ruske "platformske ekonomije". Prema podacima Rojtersa, njihov širi "ekosistem" čini oko 8,5 odsto ruskog BDP-a i podržava više od četiri miliona radnih mesta.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)