Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp najavio je da će se osvetiti Iranu zbog napada na američke baze u Jordanu.

"Žestoko ćemo ih udariti. Biće odgovora", potvrdio je Tramp u telefonskom razgovoru sa Trejom Jingstom, novinarom Fox Newsa.

Naveo je da su američki sistemi protivvazdušne odbrane presreli sve projektile osim jednog, kojem je dozvoljeno da prođe kroz vazdušni prostor jer je utvrđeno da ne leti putanjom koja bi mogla da pogodi nešto "značajno".

Tramp je ostavio malo prostora za moguće pregovore.

"Oni veoma žele da se sastanu. Samo ne znam možemo li da računamo na dogovor sa njima. Sankcije počinju da deluju veoma snažno", rekao je Tramp.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Amerikanci napali iranske lansere

Američki izvor izjavio je za Fox News da nije bilo značajnijih posledica nakon što je Iran u nedelju ispalio najmanje osam balističkih projektila na američke snage u Jordanu. Napad je usledio nakon američkog udara na lansere Iranske revolucionarne garde na ostrvu Larak.

Američke snage izvele su napad nakon što su utvrdile da se priprema lansiranje raketa Iranske revolucionarne garde sa ciljem postavljanja novih pomorskih mina u Ormuskom moreuzu.

Centralna komanda američke vojske opisala je napad kao "ograničenu, preciznu akciju" protiv snaga koje postavljaju mine i predstavljaju "neposrednu pretnju" komercijalnom pomorskom saobraćaju i slobodnom odvijanju globalne trgovine.