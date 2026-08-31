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U mestu Pohrebi broj povređenih porastao je na osam nakon jutarnjeg napada na skladišta hrane i komercijalne objekte.

Kasnije uveče, u novom napadu uništen je distributivni centar maloprodajnog lanca "Aurora", što je izazvalo požar. Prema dostupnim informacijama, niko od zaposlenih nije povređen.

Napadi su tokom dana prijavljeni i u više drugih ukrajinskih oblasti. U Hersonskoj oblastiu granatiranju je poginulo troje ljudi, dok je još sedam osoba povređeno, među kojima i 11-godišnji dečak.

U Zoločivu, u Harkovskoj oblasti, napadnut je automobil u kojem su se nalazila deca. Sedmogodišnja devojčica i trogodišnji dečak pretrpeli su teške stresne reakcije.

Nove žrtve ruskih napada prijavljene su i u drugim delovima zemlje. U Sumskoj oblasti povređene su četiri osobe, dok je u Zaporoškoj oblasti ranjeno šest ljudi.

Rusija je tokom noći između 28. i 29. avgusta na Ukrajinu lansirala protivbrodsku raketu "Oniks", balističku raketu "Iskander-M" i 267 jurišnih dronova. Napad je počeo uveče 28. avgusta i trajao do jutra narednog dana.

Ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo angažovalo je avijaciju, jedinice protivvazduhoplovnih raketnih snaga, elektronskog ratovanja, timove za bespilotne sisteme i mobilne vatrene grupe kako bi zaštitili vazdušni prostor.

Prema navodima ukrajinske strane, presretnuta su ili elektronskim putem ometena 233 od ukupno 267 napadačkih dronova iznad severnih, južnih, istočnih i centralnih delova zemlje.

Ukrajinske odbrambene snage potvrdile su pogotke na 15 lokacija, dok su delovi oborenih projektila i dronova pali na još četiri mesta. Više prokeltila i dronova nije uspelo da stigne do svojih predviđenih ciljeva do završetka napada.

(Kurir.rs/United24media/Preneo: V.M.)

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