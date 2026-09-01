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Najmanje 11 osoba, uključujući osmoro dece, poginulo je, a više njih je povređeno nakon snažne eksplozijeu ilegalnoj radionici za proizvodnju petardi u Indiji.

Eksplozija se dogodila u oblasti Manauri Bazar, na granici okruga Kaušambi i Prajagradž, u državi Utar Pradeš, prenosi "Times of India". Detonacija je razorila stambeni objekat u kojem je radila fabrika petardi koja nije imala važeću dozvolu i nije poštovala mere bezbednosti.

Među žrtvama je i osmoro dece, uzrasta od 4 do 13 godina. Kako se navodi, četiri žrtve su bile članovi iste porodice.

Usled jačine eksplozije došlo je do urušavanja ili teškog oštećenja najmanje pet obližnjih kuća.

Lokalne vlasti i policija naveli su da je u toku istraga o tačnom uzroku eksplozije.

Kurir.rs/Newsmax Balkans

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