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Grčke vlasti uhapsile su 60-godišnjeg muškarca zbog dve nove krađe koje je navodno izazvao u Mesini, samo dva dana nakon prethodnog hapšenja zbog još dva slučaja krađe.

Šezdesetogodišnjak je ponovo uhapšen od strane istražitelja Odeljenja za istragu zločina podmetanja požara u Mesiniji, u okviru postupka za hapšenje na licu mesta, jer se sumnja da je namerno izazvao dva požara koristeći otvoreni plamen.

Prema navodima Vatrogasne službe, dva nova požara izbila su u nedelju, 30. avgusta, na suvoj travi u oblastima Mesine, u razmaku od oko sat i 40 minuta, u 16.00 i 17.40 časova.

Brza i koordinisana istraga dovela je do identifikacije 60-godišnjaka kao osumnjičenog za izazivanje požara i njegovog ponovnog hapšenja.

Za pet dana navodno izazvao četiri požara

Podseća se da je isti muškarac uhapšen 27. avgusta zbog još dva požara, za koje se sumnja da ih je namerno izazvao 26. i 27. avgusta, takođe koristeći otvoreni plamen.

Nakon saslušanja pred Tužilaštvom prvostepenog suda u Kalamati, pušten je na slobodu uz određene mere zabrane. Međutim, samo dva dana kasnije navodno je izazvao još dva požara.

Ukupno se 60-godišnjaku stavlja na teret da je u periodu od samo pet dana izazvao četiri požara.

Protiv njega je podneta nova krivična prijava zbog višestrukog i ponovljenog namernog podmetanja požara. Uhapšeni je zadržan u pritvoru i očekuje se da će u utorak, 1. septembra, biti izveden pred Tužilaštvo prvostepenog suda u Kalamati.