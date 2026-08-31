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Nemačka dodatno jača svoje vojno prisustvo na istočnom krilu NATO-a. Nemački odbrambeni gigant Rajnmetal dobio je novi posao vredan oko 250 miliona evra: u Litvaniji će izgraditi modularni kamp za smeštaj do 2.000 pripadnika Bundesvera.

Kamp bi trebalo da bude spreman za korišćenje sredinom avgusta 2027. godine. Rajnmetal će, međutim, posao nastaviti i nakon završetka izgradnje. Nemačka vojska će toj kompaniji za upravljanje kampom plaćati oko 40 miliona evra godišnje.

Ugovor uključuje ne samo održavanje objekta već i organizaciju ishrane za vojnike i usluge pranja veša. Rajnmetal je glavni izvođač i odgovoran je za čitav projekat, uključujući koordinaciju drugih kompanija koje će učestvovati u njegovoj realizaciji, javlja Juronjuz.

Posao je dodeljen u okviru programa Bundesvera G-CAP II SU. Cilj programa je da omogući nemačkoj vojsci da brzo obezbedi smeštaj za vojnike tokom misija u inostranstvu, ali i u slučaju potrebe za nacionalnom i kolektivnom odbranom.

1/7 Vidi galeriju Nemačka vojska napušta Grenland Foto: Alessandro RAMPAZZO / AFP / Profimedia

Umesto klasične gradnje, Bundesver se oslanja na modularne kampove sastavljene od unapred projektovanih i standardizovanih elemenata. Takvi objekti mogu relativno brzo da se transportuju i postavljaju na različitim lokacijama.

Privatne kompanije pritom mogu da preuzmu čitav proces, od projektovanja i proizvodnje modula, preko transporta i montaže, do kasnijeg održavanja i uklanjanja kampa. U zavisnosti od lokacije, moduli mogu da se prevoze kopnom, morem ili vazduhom.

Za Bundesver takav model znači da ne mora za svaki pojedinačni korak da raspisuje nove tendere i ugovara poslove sa različitim izvođačima. Istovremeno se deo poslova vezanih za izgradnju, snabdevanje i svakodnevno funkcionisanje kampova prebacuje na privatni sektor.

Rajnmetal već gradi fabriku municije u Litvaniji

Novi ugovor nije prvi veliki posao koji je Rajnmetal dobio u Litvaniji. Krajem prošle godine u toj baltičkoj zemlji položen je kamen temeljac za fabriku municije koju gradi nemačka kompanija.

Prema planovima, prve artiljerijske granate kalibra 155 milimetara trebalo bi da siđu sa proizvodne trake tokom 2026. godine.

Rajnmetal je u aprilu ove godine dobio i novi veliki ugovor za proizvodnju borbenih dronova za nemačku brigadu u Litvaniji. Nemačka kompanija, osim njihove proizvodnje, učestvuje i u razvoju sistema za odbranu od dronova.

Istovremeno se radi na opremanju nemačkih snaga sistemima protivvazdušne odbrane. Prema ranijim planovima nemačke vlade, Rajnmetal bi trebalo da dobije posao vredan više milijardi evra za više od 600 protivvazdušnih vozila Skajrendžer 30.

Međutim, upravo su se na tom projektu pojavili problemi. Prema pisanju nemačkog Šterna, isporuka prvih serijskih vozila očekuje se najranije 2027. godine, uz mogućnost kašnjenja do 18 meseci. Problemi su, prema tom izveštaju, zabeleženi i kod testnih vozila.

1/6 Vidi galeriju Nemačka vojska - Bundesver Foto: Shutterstock

Sistem je zamišljen kao kombinacija topa kalibra 30 milimetara i raketnog sistema. Međutim, prvobitno planirana raketa Stinger do danas nije integrisana i od nje se u međuvremenu odustalo. Umesto nje, MBDA razvija drugi tip rakete.

Prema pisanju Šterna, potpuno razvijena borbena kupola Skajrendžera zbog toga bi mogla da bude dostupna tek 2029. godine, odnosno oko 30 meseci nakon prvobitno planiranog roka.

Nemačka šalje hiljade vojnika na istočno krilo NATO-a

Izgradnja kampa deo je šireg plana Nemačke za trajno jačanje vojnog prisustva u Litvaniji.

Odluka o trajnom premeštanju nemačkih snaga u ovu baltičku državu doneta je pre više od tri godine. Planirano je da do kraja 2027. godine u Litvaniji bude raspoređeno oko 4.800 nemačkih vojnika.