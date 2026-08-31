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Avioni su uz zaglušujuću buku nadleteli stadion u Kejptaunu, ispunjen sa više od 50.000 navijača, dok su pre početka ragbi utakmice između velikih rivala Južne Afrike i Novog Zelanda zapaljene dimne baklje.

Nakon što su na društvenim mrežama objavljeni snimci subotnjeg preleta, pojedini korisnici ocenili su ovaj manevar kao nepromišljen i opasan, dok su drugi pohvalili preciznost i veštinu pilota potrebnu za njegovo izvođenje.

Kompanija Airlink saopštila je da je prelet pažljivo isplaniran uz podršku vazduhoplovnih vlasti.

1/5 Vidi galeriju Putnički avioni preleću stadion sa 50.000 navijača u Kejptaunu Foto: Pritnscreen/X

- Planiranje. Preciznost. Izvođenje - poručila je aviokompanija na društvenim mrežama uz objavljene snimke.

U saopštenju koje je preneto na jednom vladinom informativnom sajtu, Airlink je izneo više detalja.

- Sa dva aviona upravljale su veoma iskusne posade, pri čemu je svaku činilo po troje iskusnih pilota koji su imali uloge komandanata, kopilota i službenika za bezbednost i tehnička pitanja - navela je kompanija.

Dodali su da su letovi izvedeni uz poštovanje "odobrenih i uvežbanih bezbednosnih ograničenja u pogledu visine i brzine za prelet".

Prema analizi sajta za praćenje letova Flightradar24, vodeći avion je tokom preleta prošao na oko 15 metara iznad vrha stadiona.

Postavljena su pitanja o riziku i mogućnosti katastrofe imajući u vidu dva aviona i stadion pun ljudi. Ipak, mnogi Južnoafrikanci reagovali su izrazima nacionalnog ponosa, ističući sposobnost svojih pilota da izvedu ovakav manevar.

- Poznata je činjenica da imamo najbolje pilote na svetu, ovo je bilo spektakularno - napisao je ministar sporta Gejton Mekenzije na društvenoj mreži Iks.

Preleti aviona na maloj visini postali su deo ceremonije uoči pojedinih velikih sportskih događaja u Južnoj Africi.

Najpoznatiji primer dogodio se 1995. godine, kada je avion kompanije "South African Airways" preleteo stadion Elis Park u Johanesburgu uoči finala Svetskog prvenstva u ragbiju. Južna Afrika je tada pobedila Novi Zeland.

Taj meč, koji je kasnije ovekovečen u holivudskom filmu "Invictus", imao je snažnu simboliku.