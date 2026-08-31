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Eduar Baladur, francuski premijer od 1993. do 1995. godine, preminuo je u 97. godini, objavio je aktuelni premijer Sebastijan Lekornu na platformi Iks. Bio je premijer Francuske dok je na prostoru bivše SFRJ vođen rat.

Kao jedan od vodećih političara francuskog desnog centra, Baladur je bio jedan od glavnih arhitekata velikog talasa privatizacije tokom kojeg su prodate neke od najpoznatijih francuskih kompanija, uključujući banke "Sosijete ženeral" i "Pariba", koje su kasnije postale deo grupacije BNP Pariba, kao i televizija TF1. Takođe je 1993. godine sproveo reformu politički osetljivog penzionog sistema.

1/3 Vidi galeriju Umro bivši francuski premijer Eduar Baladur Foto: LUCAS DOLEGA/EPA, IAN LANGSDON/EPA

- Eduar Baladur je neraskidivo povezan sa 50 godina istorije Pete republike. Od svojih prvih političkih dana, kada je radio uz Žorža Pompidua, pa sve do imenovanja za premijera, bio je jedna od vodećih ličnosti našeg javnog života - istakao je Lekornu na Iksu.

- Eduar Baladur bio je državnik reformskog duha i ostaće uzor mnogima u svojoj političkoj porodici - dodao je francuski premijer.

1/18 Vidi galeriju Sebastijan Lekornu Foto: Christophe Ena/AP, IAN LANGSDON / POOL/AFP POOL

Baladur je kao rigidni tehnokrata u očima kritičara često opisivan kao distanciran i odvojen od stvarnosti. Poznati novinski karikaturista Plantu crtao ga je kao aristokratu sa perikom koji sedi u nosiljci.

Satirični nedeljnik "Le Canard enchaîné" nadenuo mu je nadimak "Njegova učtiva samodopadnost".