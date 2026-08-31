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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je na reviziju sporazuma sa međunarodnim partnerima koji su postignuti na političkom nivou, ali ih ministarstva, kompanije i državna preduzeća još nisu sprovela.

Šef države je to izjavio u večernjem video-obraćanju, prenosi Ukrinform.

"Danas smo imali izveštaj vrhovnog komandanta, kao i Službe bezbednosti Ukrajine, o ukrajinskim udarima dugog dometa kao odgovoru na ruske napade. Pripremamo naše korake, nove korake", rekao je Zelenski.

Predsednik je sa premijerom Serhijem Koreckim i diplomatskim timom razgovarao i o planovima za septembar.

"Mnogo toga je planirano. Svi sastanci, svi naši pregovori moraju da imaju opipljiv efekat u Ukrajini, kako na naše odbrambene sposobnosti, tako i kroz dodatne pakete energetske podrške Ukrajini. Na političkom nivou već imamo veoma konkretne dogovore sa liderima. Oni sada moraju da budu sprovedeni na nivou ministarstava naših zemalja i između kompanija. To se odnosi na Kanadu, Evropsku uniju, Britaniju, Norvešku i Sjedinjene Američke Države", rekao je Zelenski.

1/9 Vidi galeriju Volodimir Zelenski na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

Šef države naglasio je i da postoje "značajni dogovori" sa Francuskom, Britanijom i Nemačkom, kao i sa drugim ključnim partnerima.

"Potrebna nam je temeljna revizija onoga što je već dogovoreno na političkom nivou, ali još nije sprovedeno u praksi. Svako ministarstvo trebalo bi da podnese izveštaj o tome, a to se odnosi i na državne kompanije, pre svega energetske", naglasio je predsednik.

Zelenski je rekao da podrška energetskom sektoru mora da bude maksimalno mobilisana uoči zime.

"Danas je doneta i odluka Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu o planovima otpornosti regiona i lokalnih zajednica. Savet jasno analizira koje zadatke pojedini regioni i gradovi ne izvršavaju na vreme. Za svako takvo područje Savet je postavio jasne zahteve o tome šta mora da bude urađeno", dodao je Zelenski.