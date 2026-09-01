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Ukrajina sprovodi borbena testiranja najmanje četiri presretača namenjena za borbu protiv ruskih dronova na mlazni pogon.

Serhij "Fleš" Beskrestnov, savetnik predsednika Ukrajine za razvoj odbrambenih tehnologija, izjavio je to u televizijskom intervjuu, prenosi Ukrinform.

On je naglasio da su Ukrajini potrebni brži presretači na mlazni pogon kako bi mogla efikasno da se suprotstavi ruskim bespilotnim letelicama koje koriste istu vrstu pogona.

"Trenutno čekamo da testiranja budu završena kako bi presretači na mlazni pogon mogli da uđu u upotrebu i kako bi naši ljudi mogli u potpunosti da ih koriste. Trenutno koristimo rakete, dok dejstvuju i naši borbeni avioni, topovi i protivvazdušni sistemi. Međutim, kada imate cilj na visini od, recimo, tri kilometra koji se kreće brzinom od 500 kilometara na sat, mobilne jedinice protivvazdušne odbrane, nažalost, više nisu efikasne", rekao je Beskrestnov.

1/4 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na Sankt Peterburg Foto: Printscreen/X

Najmanje četiri presretača u završnoj fazi testiranja

Prema njegovim rečima, najmanje četiri ukrajinska presretača na mlazni pogon trenutno se nalaze u završnoj fazi testiranja.

"Borbena testiranja su sada u toku. Testiramo ih. Ako sve prođe dobro, veoma brzo ćemo proširiti naše iskustvo i primenu ovog rešenja, a naši ljudi će koristiti ove presretače", rekao je savetnik ukrajinskog predsednika.

Objasnio je da se potreba za razvojem novih presretača pojavila zbog promena u mogućnostima ruskih jurišnih dronova.

"Naši proizvođači su se prvobitno orijentisali na Geranj-3, čija je brzina bila oko 280 do 300 kilometara na sat. Međutim, Rusi su odlučili da je ta brzina premala i prestali su da ga proizvode", rekao je.

Ruski dronovi sada lete brzinom do 500 kilometara na sat

Rusija sada koristi Geranj-4, čija brzina može da se kreće od 300 do 500 kilometara na sat. Za njihovo efikasno presretanje zato su potrebni sistemi sposobni da dostignu brzinu od oko 600 kilometara na sat.

"To je bio novi izazov za naše proizvođače, ali mislim da će sve biti u redu i da ćemo veoma brzo koristiti presretače na mlazni pogon protiv mlaznih dronova Šahed", naglasio je Fleš.

Savetnik ukrajinskog predsednika, međutim, nije naveo rok za povećanje proizvodnje presretača na mlazni pogon, navodeći da je reč o osetljivim informacijama koje bi neprijatelj mogao da iskoristi.