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Kineski predsednik Si Đinping razgovarao je u ponedeljak sa predsednikom Kirgistana Sadirom Džaparovim.

Si Đinping je najpre, u ime kineske vlade i kineskog naroda, uputio čestitke povodom Dana nezavisnosti Kirgistana.

Si je istakao da su poslednjih godina, pod zajedničkim vođstvom, odnosi između Kine i Kirgistana doživeli skokovit razvoj, doprineli razvoju dve zemlje i unapredili mir, stabilnost i prosperitet u regionu. Ove godine obeležava se 105. godišnjica osnivanja Komunističke partije Kine, a ujedno je i početak kineskog 15. petogodišnjeg plana. Kina, primenjujući kineski model modernizacije, sveobuhvatno unapređuje proces velikog podmlađivanja kineskog naroda. Kirgistan takođe ulaže sve napore u sprovođenje „Nacionalnog razvojnog programa do 2030. godine“. Kina je spremna da zajedno s Kirgistanom ojača usklađivanje razvojnih strategija, produbi razmenu iskustava u upravljanju državom i unapredi izgradnju zajednice sa zajedničkom budućnošću Kine i Kirgistana.

On je istakao da su visok nivo političkog poverenja i čvrsta međusobna podrška važna garancija stabilnog i dugoročnog razvoja kinesko-kirgiskih odnosa. Kina čvrsto podržava Kirgistan u očuvanju državnog suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalnog integriteta, kao i njegov izbor razvojnog puta u skladu sa sopstvenim nacionalnim uslovima. Potpisivanje kinesko-kirgiskog sporazuma o trajnom dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji pružiće važnu pravnu osnovu za višegeneracijsko prijateljstvo i čvrstu međusobnu podršku dve zemlje.

Si je ukazao da Kina i Kirgistan treba da prodube praktičnu saradnju, obogate asortiman trgovinske razmene i prošire digitalnu trgovinu i prekograničnu elektronsku trgovinu, kvalitetno izgrade kinesko-kirgisko-uzbekistansku železnicu i pokrenu više projekata u oblastima obnovljive energije i cirkularnog korišćenja resursa, kako bi tehnološkim inovacijama povećali efikasnost saradnje dve zemlje. Takođe treba dodatno podsticati međusobne posete i ojačati saradnju u oblastima omladine, medija, turizma, sporta, medicine i lokalne uprave.

Si Đinping je istakao da Kina i Kirgistan treba da prošire bezbednosnu saradnju, zajednički se bore protiv „tri sile“ (terorizma, separatizma i ekstremizma) i zajedno čuvaju mir i stabilnost u regionu. Kina je spremna da sa kirgiskom stranom dodatno pojača saradnju u okviru Ujedinjenih nacija, zajednički sprovodi „četiri globalne inicijative“, suprotstavi se hegemonizmu, insistira na istinskom multilateralizmu i podstiče izgradnju pravednijeg i racionalnijeg sistema globalnog upravljanja. Kao osnivačke članice Šangajske organizacije za saradnju, Kina i Kirgistan treba da podstaknu kvalitetnu primenu rezultata samita u Tijenđinu.

Džaparov je izjavio da je poseta predsednika Sija dodatno pokazala duboko prijateljstvo i visok nivo političkog poverenja između Kirgistana i Kine, dok će potpisivanje kirgisko-kineskog sporazuma o trajnom dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji otvoriti šire perspektive za odnose dve zemlje. Kirgistan zahvaljuje Kini na nesebičnoj podršci i pomoći pruženoj u svakom ključnom trenutku razvoja Kirgistana i divi se izuzetnim razvojnim dostignućima Kine pod vođstvom predsednika Sija. Kina je oduvek bila prioritetni pravac spoljne politike Kirgistana, kao i njegov najbliži prijatelj i najpouzdaniji partner. Kirgiska strana čvrsto se pridržava principa jedne Kine i spremna je da na osnovama uzajamnog poštovanja, ravnopravnosti i obostrane koristi produbljuje dobrosusedske i prijateljske odnose sa Kinom. Kirgistan će pojačati saradnju sa Kinom u oblastima trgovine i investicija, povezivanja, tehnoloških inovacija, energetike, rudarstva i zelene ekonomije, kako bi se zajednički borili protiv „tri sile“ i čuvali regionalnu bezbednost. Izgradnja kinesko-kirgisko-uzbekistanske železnice postaće nova spona prijateljstva Kirgistana i Kine u novoj eri. Kirgistan je spreman da sa Kinom blisko koordinira na multilateralnim platformama, uključujući Ujedinjene nacije, ŠOS, mehanizam Kina–Centralna Azija i Svetsku organizaciju za saradnju u oblasti veštačke inteligencije.

Džaparov je u ime vlade i naroda Kirgistana uputio duboko saučešće Kini zbog posledica katastrofe izazvane klizištem u Autonomnom regionu Sicang (Tibet) u Kini i izrazio uverenje da Kina ima sposobnost i samopouzdanje da savlada nepogodu i obnovi domove.