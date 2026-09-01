BALISTIČKA RAKETA POGODILA KIJEVSKU ŽELEZNIČKU STANICU! Rusi ne staju 6. dan zaredom, najmanje 12 mrtvih i ranjenih; Zelenski: Indijac među poginulima (VIDEO)
Rusija je rano jutros izvela masovni napad raketama i dronovima na Kijev i okolni region u kojem je 12 ljudi poginulo, a najmanje 20 osoba je ranjeno, uključujući decu.
Kijev post navodi da je ovo šesti dan zaredom ruskih napada na to područje.
Vlasti ukrajinske prestonice objavile su da je u samom Kijevu osam ljudi poginulo, a sedmoro je ranjeno, uključujući troje dece.
- Kijevska oblast je večeras bila pod masovnim napadom ruskih raketa i dronova - objavio je na Telegramu Timur Tkačenko, načelnik Kijevske gradske vojne administracije (KMVA).
Reporteri Kijev Posta čuli su noćas desetak glasnih eksplozija i videli bljeskove na nebu, nekoliko trenutaka nakon što je ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo upozorilo da stižu balističke rakete, a novi udari usledili su rano jutros.
Ratno vazduhoplovstvo je registrovalo "brzu metu koja ide prema Kijevu", nakon čega su usledila upozorenja o nekoliko meta koje se kreću ka prestonici Ukrajine, raketama koje se približavaju sa juga i mlaznim dronovima koji se kreću s istoka.
Ratno vazduhoplovstvo je kasnije upozorilo da pretnja od "balističkog oružja i drugih sredstava napada na Kijev i region ostaje na snazi" i pozvalo je stanovnike da ostanu u skloništima.
Prema ažuriranim podacima KMVA, civilna infrastruktura je oštećena u pet okruga Kijeva: Goloseivskom, Darnickom, Dnjeprovskom, Svjatošinskijskom i Solomjanskom.
U Darnickom okrugu, nakon napada, požari su izbili na dve lokacije.
Tamo je sedam ljudi poginulo, dok je jedna osoba u teškom stanju u bolnici.
Požari su od tada ugašeni.
Šef "Ukrželeznica": Ciljani napad
Aleksandar Percovski, šef "Ukrželeznica", objavio je na Fejsbuku da je Rusija pokrenula ciljani balistički napad na železničku stanicu i druge železničke objekte u Kijevu.
- U napadu je poginulo sedam ljudi, od kojih je šest bilo zaposlenih u "Ukrželeznici". Još jedan zaposleni je povređen i ostaje u bolnici, gde dobija neophodnu medicinsku negu - naveo je Percovski i dodao da su desetine zaposlenih uspele da dođu do skloništa i dobijaju psihološku podršku nakon napada.
Percovski je rekao da je napad izazvao veliku štetu. Radionica u blizini stanice je potpuno uništena, dok su spasioci još uvek gasili nekoliko požara na mestu udara rakete.
Železnički saobraćaj je privremeno obustavljen na dve rute nakon napada, ali je u međuvremenu nastavljen.
- Sve ovo nije ništa u poređenju sa strašnim gubitkom naših kolega - napisao je Percovski, dodajući da je kompanija u kontaktu sa rođacima poginulih i da ih podržava u ovom teškom trenutku.
Na drugoj lokaciji u istom okrugu, eksplozivni talas je povredio dve osobe, uključujući dete.
U okrugu Golosievski, krhotine su pogodile zgradu koja nije stambeni objekat, izazvavši požar površine 40 kvadratnih metara.
Požar je ugašen, ali je jedna osoba poginula.
U okrugu Solomjanski, dron je pogodio stambenu zgradu koja se delimično urušila.
Spasioci su izvukli muškarca iz zgrade i oslobodili ženu iz ruševina.
Oboje su predati ekipama Hitne pomoći.
U Kijevskoj oblasti masovni raketni i napad dronom oštetio je stambene zgrade, civilnu infrastrukturu i vozila.
Požari su takođe izbili na nekoliko lokacija.
Saučešće Zelenskog
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je na društvenoj mreži X da je među 12 poginulih u noćašnjim i jutrošnjim vazdušnim udarima i "državljanin Indije", ne navodeći više detalja.
- Upućujem saučešće svim koji su izgubili članove porodice i voljene - naveo je Zelenski.
(Kurir.rs/The Kyiv Post/Preveo i priredio: N. V.)