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Rusija je rano jutros izvela masovni napad raketama i dronovima na Kijev i okolni region u kojem je 12 ljudi poginulo, a najmanje 20 osoba je ranjeno, uključujući decu.

Kijev post navodi da je ovo šesti dan zaredom ruskih napada na to područje.

Vlasti ukrajinske prestonice objavile su da je u samom Kijevu osam ljudi poginulo, a sedmoro je ranjeno, uključujući troje dece.

- Kijevska oblast je večeras bila pod masovnim napadom ruskih raketa i dronova - objavio je na Telegramu Timur Tkačenko, načelnik Kijevske gradske vojne administracije (KMVA).

Reporteri Kijev Posta čuli su noćas desetak glasnih eksplozija i videli bljeskove na nebu, nekoliko trenutaka nakon što je ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo upozorilo da stižu balističke rakete, a novi udari usledili su rano jutros.

Ratno vazduhoplovstvo je registrovalo "brzu metu koja ide prema Kijevu", nakon čega su usledila upozorenja o nekoliko meta koje se kreću ka prestonici Ukrajine, raketama koje se približavaju sa juga i mlaznim dronovima koji se kreću s istoka.

Ratno vazduhoplovstvo je kasnije upozorilo da pretnja od "balističkog oružja i drugih sredstava napada na Kijev i region ostaje na snazi" i pozvalo je stanovnike da ostanu u skloništima.

Prema ažuriranim podacima KMVA, civilna infrastruktura je oštećena u pet okruga Kijeva: Goloseivskom, Darnickom, Dnjeprovskom, Svjatošinskijskom i Solomjanskom.

U Darnickom okrugu, nakon napada, požari su izbili na dve lokacije.

Tamo je sedam ljudi poginulo, dok je jedna osoba u teškom stanju u bolnici.

Požari su od tada ugašeni.

Šef "Ukrželeznica": Ciljani napad

Aleksandar Percovski, šef "Ukrželeznica", objavio je na Fejsbuku da je Rusija pokrenula ciljani balistički napad na železničku stanicu i druge železničke objekte u Kijevu.

- U napadu je poginulo sedam ljudi, od kojih je šest bilo zaposlenih u "Ukrželeznici". Još jedan zaposleni je povređen i ostaje u bolnici, gde dobija neophodnu medicinsku negu - naveo je Percovski i dodao da su desetine zaposlenih uspele da dođu do skloništa i dobijaju psihološku podršku nakon napada.

1/11 Vidi galeriju Ruski raketni napad na Kijev, najmanje 12 mrtvih i 20 ranjenih, balistički projektil pogodio železničku stanicu u glavnom gradu Ukrajine Foto: X/MFA_Ukraine

Percovski je rekao da je napad izazvao veliku štetu. Radionica u blizini stanice je potpuno uništena, dok su spasioci još uvek gasili nekoliko požara na mestu udara rakete.

Železnički saobraćaj je privremeno obustavljen na dve rute nakon napada, ali je u međuvremenu nastavljen.

- Sve ovo nije ništa u poređenju sa strašnim gubitkom naših kolega - napisao je Percovski, dodajući da je kompanija u kontaktu sa rođacima poginulih i da ih podržava u ovom teškom trenutku.

Na drugoj lokaciji u istom okrugu, eksplozivni talas je povredio dve osobe, uključujući dete.

U okrugu Golosievski, krhotine su pogodile zgradu koja nije stambeni objekat, izazvavši požar površine 40 kvadratnih metara.

Požar je ugašen, ali je jedna osoba poginula.

U okrugu Solomjanski, dron je pogodio stambenu zgradu koja se delimično urušila.

Spasioci su izvukli muškarca iz zgrade i oslobodili ženu iz ruševina.

Oboje su predati ekipama Hitne pomoći.

U Kijevskoj oblasti masovni raketni i napad dronom oštetio je stambene zgrade, civilnu infrastrukturu i vozila.

Požari su takođe izbili na nekoliko lokacija.

Saučešće Zelenskog

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je na društvenoj mreži X da je među 12 poginulih u noćašnjim i jutrošnjim vazdušnim udarima i "državljanin Indije", ne navodeći više detalja.

- Upućujem saučešće svim koji su izgubili članove porodice i voljene - naveo je Zelenski.