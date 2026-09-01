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Novi i izuzetno uznemirujući detalji izlaze na videlo u slučaju bebe pronađene bez znakova života u jednom stanu u atinskom naselju Kipseli. Prema nalazima obdukcije, na leđima novorođenčeta uočeno je najmanje deset ubodnih rana nanesenih nožem.

Tokom ispitivanja, otac deteta je izjavio da je beba neprestano plakala, progovorivši i o lošem psihičkom stanju svoje supruge.

Izneo je i nesvakidašnju tvrdnju da su im u porodilištu zamenili dete i dali im drugu bebu, koju je opisao kao "opsednutu".

- Dete je stalno plakalo, a moja žena je bila potpuno utučena. Zamenili su nam bebu u porodilištu i dali nam drugu, opsednutu... Čim je umrla, u našoj kući je konačno zavladao mir - naveo je otac u iskazu datom policiji.

Optužbe za trgovinu drogom i prikrivanje tela

Trojica privedenih u ovom slučaju - državljanin Grčke, državljanka Nemačke i muškarac avganistanskog porekla - izvedeni su pred tužilaštvo u kompleksu Evelpidon.

Terete se za teško krivično delo trgovine narkoticima, kao i za prekršajno delo neprijavljivanja pronalaska leša. Nakon saslušanja, osumnjičeni su upućeni istražnom sudiji, a odbrani je odobren rok do srede ujutru kako bi pripremila izjašnjenje o krivici.

Istraga ubistva i dalje u toku

Policija paralelno nastavlja intenzivnu istragu kako bi se precizno rasvetlile sve okolnosti pod kojima je beba stradala. Po okončanju predistražnog postupka, kompletna dokumentacija biće prosleđena nadležnom tužilaštvu radi pokretanja postupka za samo ubistvo.

Prema zvaničnom izveštaju koji je potpisao patolog Simeon Mesogitis, smrt deteta nastupila je nasilnim putem i slučaj se tretira kao čedomorstvo. Na leđima bebe identifikovano je najmanje deset ranije nanesenih ubodnih rana različitih dimenzija.