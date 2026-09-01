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Savezna vlada Nemačke sumnja da iza incidenta s dronom na aerodromu u Lajpcigu stoji pokušaj napada organizovan po nalogu Moskve.

Dok je ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint do sada govorio neodređeno o "stranim silama", saznanja Bilda iz bezbednosnih krugova ukazuju na to da tragovi eksplozivne letelice vode direktno do jedne od ruskih obaveštajnih službi.

Ministar Dobrint i ministar spoljnih poslova Johan Vadepul obratiće se danas javnosti sa novim detaljima. Zbog važnosti trenutka, Vadepul je prekinuo službenu posetu Irskoj, gde je trebalo da učestvuje na sastanku šefova diplomatija.

Nemački kancelar Fridrih Merc neće prisustvovati konferenciji, ali je nedavno potvrdio da se istraga privodi kraju i najavio skorašnje zvanično izjašnjenje. Kako prenosi Bild, prikupljeni dokazi sada su dovoljno čvrsti da Berlin i zvanično pripiše napad ruskim obaveštajcima.

1/10 Vidi galeriju Napad dronom na aerodromu u Lajpcigu Foto: Hendrik Schmidt/DPA, FILIP SINGER/EPA, Sebastian Willnow/DPA

Moguće posledice po Moskvu

Odgovor Nemačke biće usaglašen sa evropskim partnerima, a u diplomatskim krugovima već se spekuliše o konkretnim potezima. Pored formalnog pozivanja ruskog ambasadora na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova, moguće je i proterivanje pojedinih diplomata proglašavanjem za personae non gratae.

U saradnji sa članicama EU razmatra se i uvođenje dodatnih sankcija.

Kancelar Merc je prošle nedelje poslao jasnu poruku: "Savezna vlada će naplatiti cenu autorima hibridnih napada - oni će za ovo platiti".

1/4 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: Michael Probst/AP, RONALD WITTEK/EPA

Hronologija napada i šira istraga

Dron sa oko 600 grama eksploziva otkriven je u noći 5. avgusta na aerodromu u Lajpcigu. Metka je, po svemu sudeći, bio ukrajinski vojni teretni avion, ali je katastrofa izbegnuta jer upaljač nije proradio. Sumnja se da je drugi dron u istom periodu kolidirao sa teretnim avionom kompanije DHL.