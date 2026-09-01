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Dečak star između osam i devet meseci, čije je telo pronađeno zaleđeno u koferu u jednom stanu u grčkom naselju Kipseliju, preminuo je usled nasilnih povreda, utvrđeno je obdukcijom. Ipak, za sada nije moguće precizno utvrditi kada je beba ubijena, prenosi portal Protothema.gr.

Zločin je otkriven tokom obdukcije, kada je sudski lekar na leđima bebe pronašao najmanje deset povreda. Prema dosadašnjim informacijama, povrede su najverovatnije nanete nožem.

Nakon nalaza sudskog lekara, grčka policija (ELAS) pokreće krivični postupak za krivično delo ubistva protiv uhapšenih osoba iz stana u Kipseliju.

U tom okviru danas će početi ispitivanje osumnjičenih, dok još predstoji saslušanje troje maloletne dece koja su se nalazila u stanu - jedne devojčice od 15 godina i dvojice dečaka od 9 i 12 godina. Njihovo ispitivanje biće sprovedeno u skladu sa procedurom predviđenom za "Dečju kuću", uz prisustvo stručnih dečjih psihologa.

"Niko od uhapšenih nije objasnio u kakvom je stanju pronađena beba, dok porodica tvrdi da je dete rođeno u porodilištu, ali nije pružila više detalja", rekla je u utorak ujutru portparolka grčke policije Konstantija Dimoglidu.

Jezive izjave 43-godišnjaka

Pokušavajući da objasni šta se dogodilo, 43-godišnji Grk koji je za sada uhapšen zbog krivičnog dela trgovine narkoticima, kao i prekršaja koji se odnosi na neprijavljivanje pronalaska mrtve osobe, između ostalog je izjavio da je beba neprestano plakala, a govorio je i o stanju svoje supruge.

Istovremeno je tvrdio da su im u porodilištu zamenili dete i dali drugu bebu, koju je opisao kao "opsednutu đavolom".

"Beba je neprestano plakala, a moja žena je bila slomljena. Zamenili su nam dete u porodilištu i dali nam drugo koje je bilo opsednuto đavolom. Tek kada je umrlo, u našoj kući je zavladao mir", rekao je policiji, prema dostupnim informacijama.

Pitanja u vezi sa polno prenosivim bolestima kod dece

Podseća se da je kod dvoje dece koja su pronađena u stanu, 15-godišnje devojčice, koja je trudna, kao i 9-godišnjeg dečaka, utvrđeno prisustvo polno prenosivih bolesti. Kod 38-godišnje Nemice takođe je utvrđeno prisustvo takvih bolesti. Portparolka Dimoglidou navela je da se "istražuje na koji način su deca dobila ove bolesti".