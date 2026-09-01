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Američki ministar vojske Den Driskol podneo je ostavku Beloj kući nakon višemesečnih tenzija sa ministrom odbrane Pitom Hegsetom, izjavio je za Rojters izvor upoznat sa situacijom.

Driskol, za koga zvaničnici kažu da je blizak potpredsedniku SAD Džej Di Vensu, najnoviji je u nizu visokih zvaničnika koji su smenjeni ili potisnuti iz Hegsetovog Pentagona. Do ostavke dolazi u trenutku kada su Sjedinjene Države i dalje angažovane u ratu sa Iranom, dok su hiljade američkih vojnika raspoređene na Bliskom istoku. Za sada nije poznato da li je Bela kuća prihvatila njegovu ostavku.

- Driskol je izrazio zabrinutost administraciji povodom transformacije i borbene gotovosti vojske, kao i Hegsetovog blokiranja tih napora, konkretno kroz smenjivanje generala koji su za to bili odgovorni - naveo je izvor, govoreći o Driskolovim nastojanjima da modernizuje Vojsku.

1/6 Vidi galeriju Danijel Driskol, Trampov specijalni izaslanik za promociju mirovnog plana za okončanje rata u Ukrajini Foto: Manuel Balce Ceneta/AP, Rod Lamkey/FR172078

Kopnena vojska je odbila da komentariše ove navode, o kojima je prvi izvestio Volstrit žurnal.

"Sekretar Driskol je bio izuzetno efikasan u sprovođenju agende predsednika Trampa 'Učinimo Ameriku ponovo jakom' u okviru Ministarstva vojske. Pružio je izuzetno vođstvo tokom istorijskih vojnih operacija, obnovio fokus na spremnost i ubojitost, i pomogao u pregovorima između Rusije i Ukrajine", navela je u saopštenju portparolka Bele kuće Ana Keli.

Izvor je dodao da se očekuje i ostavka Dejva Fickeralda, zamenika podsekretara Vojske zaduženog za inovacije. Fickerald nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.

1/4 Vidi galeriju Pit Hegset u Japanu Foto: AP Stanislav Kogiku, AP Kiyoshi Ota

Rastuće nezadovoljstvo Hegsetom

Driskol, koji je stupio na dužnost u februaru 2025. godine, zalagao se za fleksibilniju nabavku jeftinijeg naoružanja i oštro je kritikovao velike proizvođače oružja. Sekretar kopnene vojske odgovoran je za obuku i opremanje vojnika.

"Odbrambeno-industrijski kompleks uopšte, a posebno vodeće kompanije, obmanule su američki narod, Pentagon i Vojsku", izjavio je Driskol prošle godine.

Jedan američki zvaničnik, koji je govorio pod uslovom da ostane anoniman, naveo je da je Hegset doživljavao Driskola kao pretnju unutar birokratije i da je duže vreme želeo da ga ukloni, ali da su mu blizak odnos sa Vensom i Driskolove veze to otežavale.

Trampov pregovarač u Ukrajini

Driskol je privukao pažnju javnosti van Pentagona kada ga je Tramp angažovao u pregovorima sa Moskvom i Kijevom o okončanju rata u Ukrajini - što je redak diplomatski zadatak za sekretara kopnene vojske.

U novembru prošle godine otputovao je u Kijev kako bi ukrajinskom rukovodstvu predstavio američki mirovni plan od 28 tačaka, koji je predviđao, između ostalog, teritorijalne ustupke Ukrajine, ograničenja njenih oružanih snaga i odustajanje od članstva u NATO-u, uz bezbednosne garancije i paket za obnovu zemlje.

1/5 Vidi galeriju Den Driskol, sekretar Pentagona zadužen za kopnenu vojsku SAD, tokom posete Kijevu i sastanka s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim Foto: HOGP/Ukrainian Presidential Press Off, Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia

Driskol je potom učestvovao i u razgovorima sa ruskom stranom o predlogu čiji je cilj bio postizanje sporazuma o okončanju rata.

U aprilu je Hegset smenio načelnika štaba kopnene vojske Rendija Džordža, što je bila velika kadrovska promena u trenutku dok su se SAD borile u velikom sukobu na Bliskom istoku.

Zvaničnik navodi da je Džordžova smena iznenadila Driskola i dodatno pojačala njegove frustracije Hegsetom. Driskol je u aprilu izjavio pred kongresmenima da je nakon smene Džordža njegova porodica otišla do kuće bivšeg generala kako bi mu pružila podršku.

1/7 Vidi galeriju Pit Hegset - ministar odbrane SAD Foto: AP/Alex Brandon, AP/Andres Leighton, AP/Manuel Balce Ceneta

U junu je Hegset smenio i komandanta američkih snaga u Evropi, a lično je blokirao i unapređenja pojedinih visokih oficira.