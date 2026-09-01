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Predsednik Kine, Si Đinping, prisustvovao je 26. sastanku Saveta šefova država Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS), koji je održan u Biškeku u utorak.

Si Đinping se pridružio liderima država članica ŠOS na zajedničkom fotografisanju, nakon čega je održao važan govor pod naslovom „Podsticanje razvoja Šangajske organizacije za saradnju ka višem kvalitetu“. Si je istakao da se ove godine obeležava 25. godišnjica osnivanja ŠOS. Tokom proteklih 25 godina, ŠOS je postepeno izrastao u novu vrstu organizacije za regionalnu saradnju sa najvećim prostranstvom, najbrojnijom populacijom i ogromnim razvojnim potencijalom u svetu. Njegovo najdragocenije duhovno bogatstvo je dosledno pridržavanje „Šangajskog duha“, koji podrazumeva međusobno poverenje, uzajamnu korist, jednakost, konsultacije, poštovanje različitosti civilizacija i težnju ka zajedničkom razvoju. Najvažnije iskustvo saradnje ŠOS-a je pronalaženje ispravnog puta suživota koji karakteriše nesvrstavanje, nekonfrontaciju i neusmerenost protiv bilo koje treće strane. Danas, 25 godina kasnije, stojeći na raskrsnici koja se tiče budućnosti i sudbine čovečanstva, ŠOS treba da hrabro preuzme istorijsku odgovornost i proaktivno usmerava tok istorije.

Foto: Kineska medijska grupa

Tim povodom, Si je izneo četiri predloga. Prvo, on je pozvao ŠOS da razvoj postavi kao prioritet i otvori put ka budućnosti zajedničkog prosperiteta. Trebalo bi zajednički proširiti saradnju u novim oblastima, uključujući veštačku inteligenciju, digitalnu ekonomiju, zelenu industriju i zelene minerale. Kina će sa zemljama ŠOS-a u naredne tri godine sprovesti 100 projekata naučne i tehnološke saradnje Drugo, on je pozvao ŠOS da bezbednost postavi kao prioritet i stvori okruženje univerzalne bezbednosti. Sve strane treba da ojačaju saradnju u borbi protiv „tri sile“, transnacionalnog organizovanog kriminala, krijumčarenja droge i telekomunikacionih prevara, kao i saradnju u oblasti informacione, biološke i svemirske bezbednosti, uz strogo sprečavanje spoljnih sila da se mešaju u unutrašnja pitanja država, ugrožavaju političku bezbednost i narušavaju regionalnu stabilnost.

Treće, Si je pozvao ŠOS da stavi ljude na prvo mesto i postavi čvrste temelje za prijateljstvo među generacijama. Kineska strana će osnovati Centar za saradnju u osnovnom obrazovanju Kine i Šangajske organizacije za saradnju, kako bi se izgradio most za razmenu, uzajamno učenje i povezivanje naroda. Četvrto, Si je pozvao ŠOS da se zalaže za dijalog i konsultacije i unapredi upravljanje na pravedan i uređen način. Treba istrajati na ravnopravnosti velikih i malih država, o regionalnim pitanjima odlučivati zajedničkim konsultacijama i odgovoriti na zajedničke izazove multilateralnom saradnjom. Kina pozdravlja da više zemalja sa sličnim stavovima postanu partneri i zajedno učestvuju u unapređenju regionalnog i globalnog upravljanja. Na kraju, lideri država članica potpisali su i objavili „Biškekšku deklaraciju“, odobrili protokole o izmenama i dopunama Povelje ŠOS, Pravilnik o Sveobuhvatnom centru za suočavanje sa bezbednosnim pretnjama i izazovima i Pravilnik o Centru za borbu protiv narkotika, kao i usvojili 28 dokumenata o jačanju bezbednosne, ekonomske i humanitarne saradnje i izgradnji organizacije. Na sastanku je odlučeno da Pakistan preuzme od Uzbekistana funkciju predsedavajućeg ŠOS u periodu 2026–2027. godine.