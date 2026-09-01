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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da preispituje stav njegove zemlje o suverenitetu Velike Britanije nad Foklandskim ostrvima usred spora sa Londonom oko izdataka za odbranu.

Tramp je tako odgovorio sinoć u Beloj kući na novinarsko pitanje da li preispituje neutralni stav Vašingtona po pitanju te teritorije u južnom delu Atlantskog okeana, blizu obala Argentine koja ta ostrva naziva Islas Malvinas (Malvinska ostrva).

- Uvek preispitujem svaki stav; ovo je samo jedan od mnogih - kazao je Tramp, prenosi Dejli telegraf.

Prošle nedelje britanski list je objavio da bi SAD mogle da se suprotstave britanskoj tvrdnji da London ima suverenitet nad ovim ostrvima i to iskoristi kao podsticaj vladi novog britanskog premijera Endija Bernama da potroši više novca na odbranu.

Navodi se da je predlog je bio među merama koje su izradili visoki zvaničnici Ministarstva odbrane SAD kako bi Pentagon podstakao Veliku Britaniju da dostigne cilj NATO da članice troše pet odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) na odbranu.

Foto: iamsevensix/Shutterstock

Dejli telegraf navodi da je ovo je prvi put da je Tramp javno komentarisao suverenitet Foklandskih ostrva i dodaje da će ovo verovatno izazvati uzbunu u Dauning stritu broj 10.

Hili ne da pare

Podseća se da je Džon Hili, ministar finansija Velike Britanije, odbio je da postavi vremenski okvir za povećanje odbrambenih izdataka na odsto BDP do 2030. godine.

U intervjuu za Tajms Hili je rekao da će vlada u Londonu postaviti "jasan ciljni datum" za dostizanje tri odsto na pregledu potrošnje, ali se nije obavezao da će cilj biti dostignut do 2030. godine.

- Po prvi put u tom pregledu potrošnje postavićemo jasan put o tome kako ćemo ispuniti tu obavezu od 3,5 odsto BDP prema NATO 2035. - kazao je Hili.

Zvaničnici u Vašingtonu veruju da, iako Britanija ima potencijal da bude vodeći partner u sektoru odbrane, plan investicija na tom polju, koji je najavio prethodni premijer Kir Starmer u junu, nije dovoljan "korak u pravom smeru".

1/7 Vidi galeriju Džon Hili, bivši britanski ministar odbrane Foto: Thomas Krych/AP, Stefan Rousseau/Pool PA

Visoki američki zvaničnik rekao je za Dejli telegraf da će Britanija verovatno biti posvećena "posebna pažnja" u vašingtonskom pregledu posvećenosti koju pokatuju saveznici iz NATO, a koji će ispitati da li zemlje članice imaju odgovarajuće zacrtane puteve ka cilju koji je postavila Amerika.

Podseća se da SAD zvanično primenjuju neutralni stav po pitanju toga ko ima suverenitet nad Foklandskim ostrvima, ali priznaju upravu Ujedinjenog Kraljevstva nad tom teritorijom.

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP

Argentina takođe polaže pravo na ostrva, ali je Starmerov portparol početkom ove godine ponovio da vlada Velike Britanije "ne može da bude jasnija" u vezi sa tim da su ostrva suverena britanska prekomorska teritorija.

Procureo memorandum

Interni memorandum Pentagona, koji je procureo u aprilu, prvobitno je ukazivao na to da bi SAD mogle da iskoriste potencijalnu reviziju stava o Foklandskim ostrvima kao diplomatski uticaj na saveznike u NATO.

Marko Rubio, američki državni sekretar, umanjio je važnost tih procurelih informacija nazvavši memorandum manjom internom odlukom.

Međutim, Dejli telegraf saznaje da je rasprava o korišćenju Foklandskih ostrva kao srredstva uticaja i dalje u toku u Pentagonu.

- Očekivao bih da će Velika Britanija dobiti posebnu pažnju jer ima toliko potencijala. Stoga ćemo nastaviti napore da podstaknemo i omogućimo Velikoj Britaniji da se značajno angažuje - rekao je neimenovani visoki zvaničnik Ministarstva odbrane SAD prošle nedelje.

1/12 Vidi galeriju Endi Bernam, novi premijer Velike Britanije Foto: Alastair Grant/AP

Britanski list navodi da Trampova administracija gura NATO u ono što zvaničnici opisuju kao novu eru Alijanse, nazvanu NATO 3.0.

To bi zahtevalo da evropske zemlje i Kanada preuzmu primarnu odgovornost za odbranu Evrope konvencionalnim oružjem.

Da bi se to postiglo, američki zvaničnici su osmislili podsticaje čiji je cilj da izazovu zabrinutost kod svetskih lidera, dovoljno da ih primoraju da povećaju ulaganja u odbranu.

Prošlog četvrtka je Elbridž Kolbi, najviši politički zvaničnik Pentagona, razgovarao sa saveznicima NATO u Briselu o obimu i brzini povlačenja američke vojske iz Evrope.

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On je upozorio da neke države članice moraju brže da deluju kako bi zamenile sisteme naoružanja koje je Vašington dugo obezbeđivao kako bi Evropa bila bezbedna.

- Tokom razgovora iza zatvorenih vrata sa ambasadorima NATO, Kolbi je upozorio da će zemlje koje "zaostaju" nastaviti da osećaju pritisak Vašingtona kakko bi povećale vojne rashode - kazao je izvor Dejli telegrafa.

Netanjahuov sin podgreva vatru

List navodi da su pretnju suprotstavljanjem britanskom suverenitetu nad Foklandskim ostrvima iskoristili neki visoki izraelski zvaničnici, uključujući sina Jaira Netanjahua, sina premijera Benjamina Netanjahua.

U petak je ovaj 35-godišnji podkaster i politički aktivista objavio na društvenoj mreži X- članak na španskom jeziku pod nazivom "Foklandska ostrva pripadaju Argentini".

1/6 Vidi galeriju Jair Netanjahu, sin izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Foto: Instagram/yair_netanyahu

Izrael i Argentina imaju izuzetno bliske odnose zbog velike argentino-jevrejske zajednice u Izraelu i Havijera Mileja, predsednika čvrstog proizraelskog predsednika koji je saveznik Trampa i član njegovog Odbora za mir.

- Zbog toga, proizraelski republikanci u Vašingtonu mesecima tiho pozivaju na to da SAD da preispitaju neutralni stav, pošto su uvereni da Britanija postaje manje pouzdan saveznik - saznaje Dejli telegraf.

Sve oštriji pristup premijera Bernama prema Izraelu, uključujući robustan paket sankcija i zabranu trgovine usmerenu na izraelska naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, mogao bi da navede Izrael da snažnije insistira na pitanju Foklandskih ostrva u Vašingtonu.