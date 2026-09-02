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RUSKI POLITIČAR UBIJEN NA FRONTU U UKRAJINI: Postao poznat posle viralnog snimka sa Žirinovskim! Četiri godine bio u ratu, komandovao JURIŠNIM ODREDOM (VIDEO)
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Aleksandar Safonov, ruski političar i pomoćnik preminulog osnivača LDPR Vladimira Žirinovskog, poginuo je na frontu u Ukrajini.
O smrti Safonova izvestio je bivši poslanik LDPR Vasilij Vlasov.
Safonov je potpisao ugovor sa Ministarstvom odbrane i otišao na front, gde je proveo četiri godine. U borbenoj zoni komandovao je jurišnim odredom.
Učestvovao je u teškim borbama za Konstantinovku u Donjeckoj Narodnoj Republici.
Safonov je postao poznat po viralnom snimku i stekao je široku popularnost u Rusiji kada je Žirinovski snimljen kako "kupuje" lekove u apoteci, a svaki dodaje svom pomoćniku uz reči: "Safonov, plati!"
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