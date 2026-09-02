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Aleksandar Safonov, ruski političar i pomoćnik preminulog osnivača LDPR Vladimira Žirinovskog, poginuo je na frontu u Ukrajini.

O smrti Safonova izvestio je bivši poslanik LDPR Vasilij Vlasov.

Safonov je potpisao ugovor sa Ministarstvom odbrane i otišao na front, gde je proveo četiri godine. U borbenoj zoni komandovao je jurišnim odredom.

Učestvovao je u teškim borbama za Konstantinovku u Donjeckoj Narodnoj Republici.