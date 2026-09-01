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Na jugu Brandenburga u Nemačkoj došlo je do incidenta na trafostanici u blizini elektrane na lignit Jenšvalde, u okrugu Špre-Najse.

Kako prenosi "Märkische Allgemeine Zeitung" (MAZ), pozivajući se na izvore iz bezbednosnih i poslovnih krugova, postrojenje je više puta pogođeno raketama ručne izrade punjenim eksplozivom, dok su nadležne službe pronašle i deaktivirale preostale naprave.

Tačne specifikacije upotrebljenih raketa za sada nisu poznate.

Zvanične potvrde o raketnom napadu iz policije još uvek nema.

Portparolka policije je za TV kanal n-tv navela samo da je u okolini trafostanice otkriveno više improvizovanih eksplozivnih i zapaljivih naprava.