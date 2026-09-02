TREZORE PUNE KEŠA I ZLATA ODNELA VODA: Trka sa vremenom u Nepalu, pored nestalih policija traga za OGROMNIM BOGATSTVOM
Uz potragu za nestalima nakon bujičnih poplava u Nepalu, policija zemlje pokušava da pronađe trezore sa gotovinom koji su odneseni iz najmanje 20 banaka, objavio je list "Tajms of Indija".
Prema pisanju novina, neki od ovih trezora mogu sadržati velike količine gotovine i drugih vrednih stvari.
Prema rečima portparola nepalske policije, zamenika generalnog inspektora Abija Narajana Kaflea, iako je glavni zadatak policije potraga za nestalima, policija mora da održava zakon i red u pogođenim područjima.
- Bilo je banaka u Rasuvi, Dadingu, Čitvanu i drugim mestima koje su značajno oštećene. Mnogi njihovi trezori koji su sadržali gotovinu i druge vredne predmete poput zlata su ili odneseni ili zatrpani teškim muljem. Naše osoblje sada ulaže sve napore da pronađe i obezbedi te trezore. Bilo je incidenata gde su ljudi obili odnesene trezore i ukrali novac - rekao je on.
Poplava je pogodila severni Nepal ujutru 26. avgusta.
Prema preliminarnim izveštajima, poplave je izazvalo klizište na granici sa Kinom, oko 20 kilometara severozapadno od graničnog prelaza Rasuvagadhi.
Snažan tok vode, zemlje i kamenja jurio je preko 70 kilometara niz rečno korito, uništavajući obližnja naselja i poplavljujući velika područja. Više od 1.000 ljudi je poginulo, a oko 4.500 se još uvek vodi kao nestalo.