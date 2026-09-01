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Komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos izjavila je danas na Bledskom strateškom forumu (BSF) da države kandidatkinje moraju dobiti jasan signal da EU je ozbiljna i spremna po pitanju proširenja.

"Kandidatkinje za članstvo moraju dobiti jasan signal da EU sa proširenjem misli ozbiljno i da je za to spremna", navela je Kos na panelu pod naslovom "Proširenje ili marginalzacija?", prenela je slovenačka novinska agencija (STA).

Proširenje prema rečima Kos nije moguća bez podrške evropskih lidera.

"Naravno, države kandidatkinje moraju prvo da ispune uslove za članstvo; proširenje će funkcionisati na podlozi ostvarenih rezultata, ali moraju i evropski lideri biti spremni da proširenje podrže. Istovremeno moraju lideri država članica u svojim državama pojasniti zašto je važan ovaj proces, jer treba govoriti i o tome da u članicama postoji strah od proširenja", istakla je Kos.

1/6 Vidi galeriju Marta Kos, komesarka za proširenje EU Foto: Fred MARVAUX/European Parliament, EPA Ronald Wittek, AP/Geert Vanden Wijngaert

Ministar spoljnih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović ocenio je da je rat u Ukrajini pokazao da proces proširenja "nisu samo reforme, već i pitanje bezbednosti".

Crna Gora, koja je pored Albanije najviše napredovala u procesu pristupanja EU, želi da pregovore sa Briselom završi do kraja godine.

Na panelu je učestvovao i albanski ministar spoljnih i evropskih poslova Ferit Hodža, koji je istakao da bi država koja prva ispuni uslove ulaskom u EU "prekinula urok".

"To bi bila prava poruka državama, da ih nakon što ispune uslove čeka članstvo u EU. Proširenje je dvostrani proces - domaći zadatak moraju uraditi kako države kandidatkinje tako i EU, koja bi u slučaju novog zastoja izgubila svoj kredibilitet", dodao je Hodža.

Slično je istakla i državna sekretarka za evropske poslove u ministarstvu spoljnih poslova Slovenije Tamara Weingerl Požar, koja je ocenila da EU u procesu proširenja mora da ostane verodostojna.

"Slovenija će i dalje biti snažna podrška proširenju, kako u slučaju država Zapadnog Balkana, tako i sa Ukrajinom i Moldavijom, uz naglasak na načelu jednakog tretmana i ispunjavanja uslova", rekla je ona.

Govornici, među kojima je bila i predstavnica nemačkog ministarstva spoljnih poslova Natali Kauter, saglasili su se da će predstojeće nedelje i meseci biti ključni po pitanju proširenja EU, u išečkivanju samita EU u oktobru i objave godišnjeg izveštaja EU o proširenju.

"Naš zadatak je da ubedimo Evropljane da proširenje EU nije važna samo za Zapadni Balkan, već je u nacionalnom interesu svih država članica. Mnogi sumnjaju u daljnje proširenje EU, zato je tako važno da dvema vodećim kandidatkinjama, Crnoj Gori i Albaniji uspe. Ako proširenje ne uspe, cene neće biti visoka samo za Zapadni Balkan, već i za EU", rekla je Kauter.