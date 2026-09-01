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Liroj Daglas, koji je proveo skoro 20 godina u zatvoru zbog krađe mobilnog telefona, trebalo bi da bude pušten na slobodu za nekoliko nedelja. Daglas je imao 24 godine kada je u decembru 2005. godine osuđen po kontroverznom, sada ukinutom britanskom zakonu o zatvoru radi zaštite javnosti (IPP).

Krađa zbog koje je zatvoren dogodila se na železničkoj stanici u Kardifu, gde je uzeo mobilni telefon od prijatelja.

Daglas je osuđen na neodređenu kaznu, što je bila mera predviđena IPP sistemom. Britanska vlada ga je ukinula 2012. godine, a Fond za reformu zatvora objašnjava da je takva kazna izrečena pojedincima koji su smatrani "opasnim", ali čiji zločini nisu bili dovoljno ozbiljni da bi opravdali doživotnu kaznu zatvora.

To je značilo da je osuđenik ostajao u zatvoru na neodređeno vreme, dok nije mogao da dokaže da više ne predstavlja pretnju.

Daglas je premešten 36 puta tokom izdržavanja kazne. Godinama nije znao kada će biti pušten na slobodu jer je, prema zahtevu njegove porodice, morao da završi dva kursa rehabilitacije koji uopšte nisu bili dostupni u zatvoru u kojem je bio.

"Nema svetla na kraju tunela"

Njegova sestra Natali pokrenula je peticiju na Change.org. "Moj brat Leroj je osuđen u februaru 2006. na najmanje dve godine zbog ulične pljačke. Imao je 22 godine i nije koristio nasilje, samo je uzeo mobilni telefon žrtve. Pa ipak, posle svih ovih godina, Leroj je i dalje u zatvoru jer mu je izrečena kazna IPP", napisala je tada.

Istakla je da kazna IPP nema određeni datum puštanja na slobodu, zbog čega njen brat nikada nije znao kada će biti pušten na slobodu. "Nema svetla na kraju tunela. Leroj je zatvorenik kategorije C u zatvoru kategorije B, gde je smeštena sa najtežim prestupnicima. Mora da završi još dva kursa rehabilitacije, ali se oni ne nude u njegovom zatvoru. Dok ih ne završi, Leroj nikada neće biti pušten na slobodu", objasnila je.

Daglas (44) je danas dobio uslovni otpust, 12 godina nakon što je pokrenuo peticiju. Odluka Odbora za uslovni otpust doneta je samo nekoliko nedelja pre nego što je britanski premijer Endi Bernam najavio planove za reformu kazni za krivična dela Indijskog zakona o privatnom zatvoru (IPP), i nakon što su UN proglasile takve kazne nezakonitim.

"Čekao sam ovaj dan poslednjih 20 godina"

Za Daglasa, ova vest označava kraj godina neizvesnosti, ali i potvrdu da je propustio 20 godina života svoje ćerke. Takođe nije bio sa svojom drugom ćerkom, koja je umrla 2021. godine. "Čekao sam ovaj dan poslednjih 20 godina", rekao je Daglas za The Independent iz zatvora HMP Erlestoke.

Biće prebačen u rehabilitacioni centar u oktobru. "Nikada nisam prestao da se borim za slobodu. Iskreno, trebalo je da sam odavno napolju jer nisam opasan. Samo sam ukrao telefon, bez nasilja, samo pretnja silom, i zato sam ostao u zatvoru 20 godina", rekao je.

U poruci britanskoj vladi, Daglas je pozvao premijera da "oslobodi ove proklete zatvorenike iz Indijskog političkog društva (IPP) koji su ljudska bića, a ne psi". "Većina nas nije počinila zločin više od 10 godina, a vlada i dalje pokušava da nas prikaže kao opasnost za javnost.

Moraće da poštuju stroga pravila.

"Mnogi su toliko traumatizovani da sada imaju psihološke ili psihijatrijske probleme i potrebna im je veća pomoć nego kada su prvi put otišli ​​u zatvor", rekao je. Daglas je prvobitno trebalo da odsluži najmanje dve godine i šest meseci zbog krađe telefona, ali mu je uslovni otpust više puta odbijen zbog lošeg ponašanja u zatvoru.