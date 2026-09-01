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Stepan Kaplunov, zamenik komandanta u Ruskom dobrovoljačkom korpusu, jedinice sastavljene od Rusa koji se bore na strani Ukrajine, kidnapovan je pre nekoliko dana.

Ovo je navedeno u saopštenju Aleksandra Fortune, načelnika štaba Ruskog dobrovoljačkog korpusa.

Prema saopštenju, nepoznate osobe su otele Kaplunova u dvorištu njegove kuće. Nakon što su njegovi saborci obavešteni o nestanku, jedinica je odmah kontaktirala Glavnu obaveštajnu upravu, Službu bezbednosti Ukrajine i Državni istražni biro.

Međutim, do danas nisu dobili nikakve informacije o tome gde se Kaplunov nalazi ili o "optužbama koje su protiv njega podignute".

Ova izjava implicira da Ruski dobrovoljački korpus priznaje umešanost predstavnika ovih državnih agencija u nestanak Kaplunova.

- Još uvek nismo dobili nikakve jasne informacije o tome gde se Stepan nalazi ili o optužbama protiv njega! U potpunosti smo angažovani i pažljivo pratimo sve što se dešava. Ombudsmani su obavešteni i poslati su pravni upiti. Pre samo mesec dana, Stepanu je dodeljena nagrada, a sada je pritvoren. Ako je Ukrajina država u kojoj vlada vladavina prava, a ne teritorija koja tone u bezakonje od strane snaga bezbednosti, kao što je to, na primer, Ruska Federacija, ovo je jednostavno neprihvatljivo - naglasio je Fortuna.

Podsećanja radi, u decembru je objavljeno da je Denis Kapustin, komandant bataljona RDK, poginuo na frontu. Međutim, ubrzo se ispostavilo da je Kapustin živ, a izveštaji o njegovoj smrti su bili inscenirani.

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