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Istraživači su otkrili "neočekivanu" akumulaciju radioaktivnog izotopa berilijum-10 duboko ispod površine Tihog okeana.

Kako je detaljno opisano u radu objavljenom u časopisu Nature Communications, međunarodni tim naučnika veruje da "anomalija" potiče od promena okeanskih struja ili kosmičkih zraka koji su stupali u interakciju sa Zemljinom atmosferom pre otprilike deset miliona godina. Poznato je da berilijum-10 neprestano nastaje kada atomi kiseonika i azota u gornjim slojevima Zemljine atmosfere stupaju u interakciju sa visokoenergetskim protonima, koji kroz svemir putuju brzinama bliskim brzini svetlosti.

Tim se nada da bi njihovo otkriće moglo da posluži kao "nezavisni vremenski marker za morske arhive", omogućavajući naučnicima da bolje razumeju kako se Zemljina kora menjala tokom miliona godina, kao i da preciznije kalibrišu geološke podatke.

Radioaktivni izotopi obično se koriste za određivanje starosti arheoloških i geoloških uzoraka. Radiokarbonsko datiranje jedna je od takvih metoda, ali ima značajna ograničenja.

Foto: IDSSE/CAS

Dok se starost uzoraka poput drveta ili kostiju može precizno odrediti, "radiokarbonska metoda ograničena je na datiranje uzoraka koji nisu stariji od 50.000 godina", objasnio je koautor studije i fizičar iz Helmholc centra Drezden-Rosendorf Dominik Kol.

"Da bismo odredili starost starijih uzoraka, moramo da koristimo druge izotope, poput kosmogenog berilijuma-10", dodao je.

Poluživot ovog izotopa iznosi čak 1,4 miliona godina, a njegovim raspadanjem nastaje bor, što naučnicima omogućava da zavire mnogo dalje u prošlost, više od deset miliona godina.

Naučnike iznenadili rezultati sa dna Pacifika

Kako su opisali u svom radu, Kol i njegove kolege ispitivali su geološke uzorke uzete sa dna Tihog okeana, kilometrima ispod površine. Koristeći akceleratorsku masenu spektrometriju, analizirali su zastupljenost izotopa.

Rezultati su ih iznenadili.

"Pre oko 10 miliona godina pronašli smo gotovo dvostruko više nego što smo očekivali", rekao je Kol. "Naišli smo na do sada neotkrivenu anomaliju."

Tim za sada može samo da iznese naučno utemeljene pretpostavke o tome šta je izazvalo ovu anomaliju pre otprilike deset miliona godina, u periodu kada je dolazilo do važnih evolutivnih promena među čovekolikim majmunima.

Istraživači smatraju da je možda došlo do "velike reorganizacije" okeanskih struja, zbog koje su se u Tihom okeanu nataložile veće količine berilijuma-10 nego što se očekivalo.

Da li je uzrok događaj iz dubokog svemira?

Možda najintrigantnija mogućnost jeste da je anomalija posledica snažnog kosmičkog događaja, poput "supernove u blizini Zemlje", koja je pre deset miliona godina mogla privremeno da poveća intenzitet kosmičkog zračenja, navode naučnici.

Susret sa međuzvezdanim oblakom takođe je mogao da učini Zemljinu atmosferu izloženijom bombardovanju kosmičkim zracima.

"Samo nova merenja mogu da pokažu da li je anomalija berilijuma izazvana promenama okeanskih struja ili ima astrofizičke uzroke", objasnio je Kol.

"Zbog toga planiramo da u budućnosti analiziramo još uzoraka i nadamo se da će druge istraživačke grupe učiniti isto."