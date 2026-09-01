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Rusija će verovatno nastaviti masovne napade dronova na Ukrajinu barem do septembarskih izbora za Državnu dumu, jer Kremlj nastoji da biračima pokaže "sliku pobede", rekao je Kirilo Budanov u komentaru novinarki Haljini Ostapovec.

"Rusiji se približavaju izbori. Takođe treba da pokažu svojim biračima neku impresivnu sliku pobede, jer oni ne osećaju pobedu na bojnom polju. Niti je oseća ceo svet", rekao je Budanov 29. avgusta.

"Zato postoji teror. Ne znaju kako drugačije. Barem do izbora", dodao je, misleći na kontinuirane napade dronovima u Šahidu. "Ali svi takođe rade na kontramerama".

Rusija se sprema za septembarske izbore

Izbori za Državnu dumu u Rusiji zakazani su za period od 18. do 20. septembra. Moskva je odbila da pozove međunarodne posmatrače da prate glasanje.

Rusija je u utorak treći dan zaredom napala Ukrajinu dronovima, uključujući napade na Kijevsku oblast.

Napadi dronova pogodili su Kijevsku oblast

U najnovijim ruskim napadima uništeno je skladište u kojem su se nalazile desetine hiljada knjiga ukrajinskih izdavača, dok su se skladišta u okrugu Buča zapalila, a prijavljene su i detonacije.

Preko noći u utorak, 1. septembra, Rusija je pokrenula veliki raketni i napad bespilotnim letelicama na Kijev i okolni region, ubivši 12 ljudi i ranivši najmanje 18 drugih, uključujući decu.

1/11 Vidi galeriju Ruski raketni napad na Kijev, najmanje 12 mrtvih i 20 ranjenih, balistički projektil pogodio železničku stanicu u glavnom gradu Ukrajine Foto: X/MFA_Ukraine

Reporteri lista "Kijev post" čuli su desetak glasnih eksplozija i videli bljeskove na nebu kasno u ponedeljak, nekoliko trenutaka nakon što je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo na dolazeće balističke rakete, i rano u utorak ujutru.