Slušaj vest

Nekoliko eksplozivnih naprava pronađeno je u trafostanici u Turnov-Prajlaku u Brandenburgu, nedaleko od elektrane Jenšvalde.

Policija je potvrdila najmanje jednu detonaciju, kako je prenela novinska agencija AFP. Otkriveno je više takozvanih nekonvencionalnih zapaljivih i eksplozivnih naprava, ali nisu sve eksplodirale, rekla je portparolka.

Policija je saopštila da je utvrđeno moguće oštećenje jedne linije, da su demineri na terenu i da nema opasnosti po stanovništvo. Državna kriminalistička policija Brandenburga preuzela je istragu.

Operator mreže: Improvizovane letelice nalik pirotehnici

Operator prenosnog sistema 50Hertz potvrdio je incident. Došlo je do kratkotrajnog prekida voda, ali su u međuvremenu svi vodovi ponovo u funkciji i opšte snabdevanje električnom energijom nije ugroženo. Prema dosadašnjim saznanjima, pokušaj oštećenja imovine izveden je improvizovanim letelicama koje "liče na komercijalne novogodišnje rakete". Na licu mesta pronađene su i druge letelice koje nisu lansirane. U incidentu je oštećeno nekoliko vodova, izvestila je u međuvremenu agencija AFP, pozivajući se na operatora.

Energetska kompanija Leag u međuvremenu je govorila o "napadu". Usled toga je došlo do tehničkog ispada jednog bloka u elektrani. "Proverava se moguća povezanost", objasnio je portparol. Trenutno se radi na ponovnom puštanju bloka u rad.

Ministar infrastrukture: "Napad na infrastrukturu"

Ministar infrastrukture Brandenburga Robert Krumbah takođe je govorio o napadu.

"Napad na infrastrukturu u Jenšvaldeu je napad na bezbednost i egzistenciju ljudi u Brandenburgu i šire. Ko oštećuje kritičnu infrastrukturu, ugrožava radna mesta, sigurnost snabdevanja, poverenje i, na kraju, zdravlje i živote ljudi", rekao je on.

Dalji detalji o mogućim počiniocima i motivima u prvom trenutku nisu bili poznati. Pokrajinska vlada planira da se informiše direktno na licu mesta.

Prethodno je o ovome izvestio Märkische Allgemeine (MAZ), koji je naveo da je trafostanica pogođena više puta. Mogući cilj napada bio je, po svemu sudeći, izazivanje nestanka struje velikih razmera u obližnjoj elektrani na ugalj. Prema prvim saznanjima, do toga nije došlo. Portparol operatora elektrane Leag rekao je za MAZ da među zaposlenima u toj kompaniji nema povređenih.

Najveća elektrana na ugalj u Brandenburgu

Jenšvalde, nedaleko od Kotbusa, najveća je elektrana na ugalj u Brandenburgu i smatrana je centrom nekadašnjeg energetskog okruga DDR-a.

Od prvobitnih šest blokova, u funkciji su samo još dva ili tri. Oni ipak obezbeđuju veliki deo snabdevanja strujom u tom području.

Planirano je da elektrana bude zatvorena 2028. godine.

(Kurir.rs/Spiegel/Foto:Ilustracija)

Ne propustitePlanetaDRAMA U NEMAČKOJ, INCIDENT NA TRAFOSTANICI KOD ELEKTRANE! Postrojenje pogođeno raketama punjenim eksplozivom?!
xxxx02-epa-hannibal-hanschke.jpg
PlanetaTRAMP VRAĆA PUTINA NA SAMIT G20 DA REŠE UKRAJINU? Dolazak OVOG RUSA u Ameriku jasan znak, uzalud protest vicekancelara Nemačke: Rekao sam mu sve direktno U LICE
G20 Ešvil Severna Karolina Anton Siluanov Ruski ministar finansija (3).jpg
PlanetaBERLIN SUMNJA NA RUSKE OBAVEŠTAJCE! Nemačka veruje da iza napada dronom u Lajpcigu stoji Moskva, evo gde vode tragovi eksplozivne letelice
Nemačka Lajpcig aerodrom policija (12) copy.jpg
PlanetaVOJSKA EVROPSKE SILE SE PRIBLIŽAVA RUSIJI Gradi se ČELIČNI ŠTIT pred vratima Moskve! Hiljade vojnika dolazi u VOJNU TVRĐAVU
2.jpg