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Nekoliko eksplozivnih naprava pronađeno je u trafostanici u Turnov-Prajlaku u Brandenburgu, nedaleko od elektrane Jenšvalde.

Policija je potvrdila najmanje jednu detonaciju, kako je prenela novinska agencija AFP. Otkriveno je više takozvanih nekonvencionalnih zapaljivih i eksplozivnih naprava, ali nisu sve eksplodirale, rekla je portparolka.

Policija je saopštila da je utvrđeno moguće oštećenje jedne linije, da su demineri na terenu i da nema opasnosti po stanovništvo. Državna kriminalistička policija Brandenburga preuzela je istragu.

Operator mreže: Improvizovane letelice nalik pirotehnici

Operator prenosnog sistema 50Hertz potvrdio je incident. Došlo je do kratkotrajnog prekida voda, ali su u međuvremenu svi vodovi ponovo u funkciji i opšte snabdevanje električnom energijom nije ugroženo. Prema dosadašnjim saznanjima, pokušaj oštećenja imovine izveden je improvizovanim letelicama koje "liče na komercijalne novogodišnje rakete". Na licu mesta pronađene su i druge letelice koje nisu lansirane. U incidentu je oštećeno nekoliko vodova, izvestila je u međuvremenu agencija AFP, pozivajući se na operatora.

Energetska kompanija Leag u međuvremenu je govorila o "napadu". Usled toga je došlo do tehničkog ispada jednog bloka u elektrani. "Proverava se moguća povezanost", objasnio je portparol. Trenutno se radi na ponovnom puštanju bloka u rad.

Ministar infrastrukture: "Napad na infrastrukturu"

Ministar infrastrukture Brandenburga Robert Krumbah takođe je govorio o napadu.

"Napad na infrastrukturu u Jenšvaldeu je napad na bezbednost i egzistenciju ljudi u Brandenburgu i šire. Ko oštećuje kritičnu infrastrukturu, ugrožava radna mesta, sigurnost snabdevanja, poverenje i, na kraju, zdravlje i živote ljudi", rekao je on.

Dalji detalji o mogućim počiniocima i motivima u prvom trenutku nisu bili poznati. Pokrajinska vlada planira da se informiše direktno na licu mesta.

Prethodno je o ovome izvestio Märkische Allgemeine (MAZ), koji je naveo da je trafostanica pogođena više puta. Mogući cilj napada bio je, po svemu sudeći, izazivanje nestanka struje velikih razmera u obližnjoj elektrani na ugalj. Prema prvim saznanjima, do toga nije došlo. Portparol operatora elektrane Leag rekao je za MAZ da među zaposlenima u toj kompaniji nema povređenih.

Najveća elektrana na ugalj u Brandenburgu

Jenšvalde, nedaleko od Kotbusa, najveća je elektrana na ugalj u Brandenburgu i smatrana je centrom nekadašnjeg energetskog okruga DDR-a.

Od prvobitnih šest blokova, u funkciji su samo još dva ili tri. Oni ipak obezbeđuju veliki deo snabdevanja strujom u tom području.