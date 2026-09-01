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Ruski vazdušni napadi usmrtili su najmanje 12 ljudi i ranili više desetina u Kijevu i okolnoj Kijevskoj oblasti u ranim jutarnjim satima, saopštile su ukrajinske vlasti, dok napadi na glavni grad i njegovu okolinu traju već šesti dan zaredom.

U noćnim napadima u Kijevu poginulo je osam ljudi, uglavnom železničkih radnika, saopštile su vlasti. Tokom jutra, u novom napadu dronom na višespratnicu izbio je požar, a ranjene su još tri osobe, saopštio je gradonačelnik Vitalij Kličko.

U Borispolju, nedaleko od Kijeva, poginule su četiri osobe, a 13 ih je povređeno. U napadu su pogođeni stambena zgrada i drugi objekti, rekao je guverner Kijevske oblasti Timur Tkačenko. Među poginulima je bio i jedan državljanin Indije.

Ruski napadi pogodili su i granični prelaz prema Rumuniji u crnomorskoj Odeskoj oblasti, zbog čega su hiljade porodica ostale bez električne energije, rekao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Ukrajinske vazduhoplovne snage saopštile su da su oborile pet balističkih raketa. Prema rečima njihovog portparola Jurija Ihnata, Rusija je tokom avgusta lansirala više od 2.800 mlaznih dronova.

1/10 Vidi galeriju Ruski napad na Kijev - 8. avgust 2026. godine Foto: X printscreen

Rusija je poslednjih meseci pojačala vazdušne napade na Ukrajinu, dok je njeno napredovanje na bojnom polju znatno usporilo. Moskva od prošle nedelje koristi i novu taktiku - velike grupe bespilotnih letelica šalje prema Kijevu i okolnim područjima. Među njima su i novi, brzi mlazni dronovi koje je teže presresti.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha rekao je da su ruski dronovi i balističke rakete tokom noći gađali stambena područja i železničku infrastrukturu. Pozvao je saveznike da izvrše dodatni pritisak na Rusiju, kao i da povećaju pomoć Ukrajini u oblasti protivvazdušne odbrane.

"Vreme je da pošaljemo poruku Kremlju da glumljenje diplomatije više ne funkcioniše", poručio je Sibiha na mreži X.

Ukrajina napada ciljeve u Rusiji

Ukrajina je istovremeno pojačala napade na rusku teritoriju, pri čemu su mete rafinerije nafte i logistička infrastruktura.

Ruski zvaničnici izvestili su o požaru u lučkom području Ust-Luge, važne ruske izvozne luke, kao i o oštećenju civilnih objekata u Samarskoj oblasti. U Belgorodskoj oblasti poginuo je jedan civil.

Estonija je saopštila da su dronovi korišćeni u ukrajinskom napadu nakratko ušli u njen vazdušni prostor. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći pogodilo vojne i energetske objekte u Kijevu, Odesi i okolnim oblastima.

Mirovni pregovori uz posredovanje SAD ove godine su zapali u ćorsokak zbog ruskih zahteva za ustupanje teritorija, što Ukrajina odbija.