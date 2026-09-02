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Posada aviona kompanije "Britiš ervejz" na letu BA825 iz Dablina za londonski aerodrom Hitrou emitovala je jutros međunarodni signal za opštu opasnost - dok se letelica nalazila iznad severozapadne Engleske.

Podaci o praćenju letova pokazuju da se avion "Erbas A321neo" kontrolisano spustio na visinu od oko 2.400 metara. Posada je stabilizovala letelicu na toj visini i ušla u zonu čekanja kako bi u dogovoru sa kontrolom letenja procenila situaciju.

Dežurne službe na aerodromu Hitrou odmah su stavljene u stanje pripravnosti uoči sletanja, a avion je bezbedno prizemljen u Londonu nešto pre 10 sati po lokalnom vremenu, piše "Miror".

Portparol "Britiš ervejza" potvrdio je da je vanredno stanje proglašeno zbog "manjeg tehničkog problema", ne navodeći dodatne detalje.

Hakerski napad na tri velika aerodroma

Ovaj incident u vazduhu usledio je ubrzo nakon što su tri velika britanska aerodroma pogođena ozbiljnim sajber napadima u kojima su hakeri upali u bazu podataka skoro devet miliona ljudi.

Kompanija "Mančester erports grup" (MAG), koja upravlja aerodromima u Mančesteru, London Stanstedu i Ist Midlendsu, saopštila je da tokom napada ni u jednom trenutku nije bila ugrožena bezbednost putnika niti avio-saobraćaja. Takođe je naglašeno da se u kompromitovanom sistemu nisu nalazili podaci o bankovnim karticama ili plaćanjima.

Kako se saznaje, većina ukradenih podataka odnosi se na:

imejl adrese prikupljene prilikom prijave na besplatni Wi-Fi u terminalima,

kao i brojeve telefona, registarske tablice vozila i poštanske brojeve osoba koje su rezervisale parking ili VIP salone.

Hakeri su od uprave aerodroma tražili otkupninu, ali taj novac nije isplaćen.