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Krajem avgusta protok Dunava na granici sa Rumunijom pao je na oko 1.600 kubnih metara u sekundi, dok višegodišnji prosek za avgust iznosi oko 3.900 m³/s, prenosi rumunski portal G4media.ro.

Satelitski snimci otkrili razmere problema

"Ova slika, koju je jedan od satelita Kopernikus Sentinel-2 snimio 30. avgusta 2026. godine, prikazuje Dunav duž granice između Rumunije i Bugarske, u blizini rumunskog grada Korabija. U koritu reke mogu se videti prostrani peščani sprudovi koji su izbili na površinu, naročito oko ostrva i duž obe obale", navodi se na sajtu EU za svemirske programe.

Snimci visoke rezolucije koje pruža misija Kopernikus Sentinel-2 omogućavaju praćenje promena u širini rečnih tokova, kao i izloženih sedimenata tokom perioda suše.

Novi toplotni talas dodatno pogoršava situaciju

Iako stručnjaci veruju da će nivo vode blago rasti u narednim danima, to neće biti dovoljno ni za nastavak plovidbe, ni za ponovno pokretanje reaktora elektrane Černavoda, prenosi portal Digi24.ro, navodeći da se na mestima gde su nekada plovile barže i čamci za razonodu danas vidi samo pesak.

1/10 Vidi galeriju Dunav je pogođen izuzetno niskim vodostajem. Novi toplotni talas mogao bi dodatno da pogorša stanje. Foto: Vadim Ghirda/AP