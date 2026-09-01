DUNAV SNIMLJEN IZ SVEMIRA Najveća reka u Evropi NESTAJE pred našim očima! Ovakvi prizori se ne pamte, a pravi pakao tek predstoji (FOTO)
Krajem avgusta protok Dunava na granici sa Rumunijom pao je na oko 1.600 kubnih metara u sekundi, dok višegodišnji prosek za avgust iznosi oko 3.900 m³/s, prenosi rumunski portal G4media.ro.
Satelitski snimci otkrili razmere problema
"Ova slika, koju je jedan od satelita Kopernikus Sentinel-2 snimio 30. avgusta 2026. godine, prikazuje Dunav duž granice između Rumunije i Bugarske, u blizini rumunskog grada Korabija. U koritu reke mogu se videti prostrani peščani sprudovi koji su izbili na površinu, naročito oko ostrva i duž obe obale", navodi se na sajtu EU za svemirske programe.
Snimci visoke rezolucije koje pruža misija Kopernikus Sentinel-2 omogućavaju praćenje promena u širini rečnih tokova, kao i izloženih sedimenata tokom perioda suše.
Novi toplotni talas dodatno pogoršava situaciju
Iako stručnjaci veruju da će nivo vode blago rasti u narednim danima, to neće biti dovoljno ni za nastavak plovidbe, ni za ponovno pokretanje reaktora elektrane Černavoda, prenosi portal Digi24.ro, navodeći da se na mestima gde su nekada plovile barže i čamci za razonodu danas vidi samo pesak.
Protok vode povećao se poslednjih dana, ali stručnjaci procenjuju da će se od 4. septembra, nakon dolaska novog talasa vrućine, vodostaj najveće evropske reke ponovo smanjiti.
(Kurir.rs/G4media.ro)