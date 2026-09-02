Vatra u fabrici VB Elektroniks, čije dronove koristi ukrajinska vojska, izbila je u ponedeljak ujutro
Planeta
POLJSKI MINISTAR UNUTRAŠNJIH POSLOVA: "Požar u poljskoj fabrici bespilotnih letelica je verovatno rezultat sabotaže"
Slušaj vest
Požar u poljskoj fabrici bespilotnih letelica je verovatno rezultat sabotaže, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Poljske Marčin Kjervinski.
Vatra u fabrici VB Elektroniks, čije dronove koristi ukrajinska vojska, izbila je u ponedeljak ujutro.
Šteta u fabrici u mestu Skaržisko Kamjena se procenjuje na četiri miliona dolara, javlja Rojters.
(Kurir.rs/Fonet/Foto:Ilustracija)
Reaguj
Komentariši