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Požar u poljskoj fabrici bespilotnih letelica je verovatno rezultat sabotaže, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Poljske Marčin Kjervinski.

Vatra u fabrici VB Elektroniks, čije dronove koristi ukrajinska vojska, izbila je u ponedeljak ujutro.

Šteta u fabrici u mestu Skaržisko Kamjena se procenjuje na četiri miliona dolara, javlja Rojters.

(Kurir.rs/Fonet/Foto:Ilustracija)

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