Slušaj vest

Kanadski premijer Mark Karni izjavio je danas da bi Vašington trebalo da bude ozbiljan i da prestane da pokušava da bude isključiv pre razgovora o mogućoj obnovi trgovinskih pregovora sa Otavom.

Prošlog meseca je Kanada odustala od pregovora o sporazumu o izbegavanju dodatnim američkih carina, uz obrazloženje da je Vašington u poslednjem trenutku postavio neprihvatljive zahteve.

Predsednik SAD Donald Tramp je poručio da su kanadski lideri najgori sa kojima je ikada imao posla, navodi Rojters.

Karni je rekao da postoji šansa za postizanje sporazuma koji bi bio koristan za obe strane i poštovao suverenitet Kanade.

Prestanite da pokušavate da budete isključivi, počnite da budete ozbiljni u ovim razgovorima, poručio je Karni, uz ocenu da potezi SAD “nisu konstruktivni”.

Kurir.rs/Rojters

Ne propustitePlanetaTRAMP SE OGLASIO O "RATU" SA NAJBLIŽIM SAVEZNIKOM: DOSTA VIŠE! Analiza BBC o tome šta sledi pošto se OVAJ ČOVEK odlučio da uzvrati istom merom Americi (FOTO)
tramop EPA Ludovic Marin Pool copy.jpg
PlanetaOTVORENI SUKOB AMERIKE I KANADE: Premijer Karni najavio da će uvesti carine na proizvode iz SAD
tramop01 EPA Spencer Colby copy.jpg
PlanetaPUKLI PREGOVORI, TRAMP UVEO CARINE OD 50%! Amerika i Kanada OPET u trgovinskom ratu, Karni sprema ŽESTOKI ODGOVOR "dolar za dolar"
Donald Tramp Mark Karni
PlanetaBUKTI SUKOB TRAMPA I KARNIJA: "Amerikanci imali kontakte sa separatistima koji se zalažu za nezavisnost provincije Alberta
tramop01 EPA Spencer Colby copy.jpg
Planeta"AKO MISLI DA ĆE PREKO KANADE SLATI KINESKU ROBU U AMERIKU, GRDNO SE VARA" Bukti rat Trampa i Karnija, američki lider uputio brutalan ultimatum komšiluku!
tramop01 EPA Spencer Colby copy.jpg