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Kanadski premijer Mark Karni izjavio je danas da bi Vašington trebalo da bude ozbiljan i da prestane da pokušava da bude isključiv pre razgovora o mogućoj obnovi trgovinskih pregovora sa Otavom.

Prošlog meseca je Kanada odustala od pregovora o sporazumu o izbegavanju dodatnim američkih carina, uz obrazloženje da je Vašington u poslednjem trenutku postavio neprihvatljive zahteve.

Predsednik SAD Donald Tramp je poručio da su kanadski lideri najgori sa kojima je ikada imao posla, navodi Rojters.

Karni je rekao da postoji šansa za postizanje sporazuma koji bi bio koristan za obe strane i poštovao suverenitet Kanade.

Prestanite da pokušavate da budete isključivi, počnite da budete ozbiljni u ovim razgovorima, poručio je Karni, uz ocenu da potezi SAD “nisu konstruktivni”.